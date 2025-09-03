כיכר השבת
חיבור עולמות

גשר בין וילנה לגליציה: ראש ישיבת חברון ריתק את הבחורים החסידיים בשיחה ביידיש

הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון, מסר שיעור כללי בישיבת 'עץ חיים' באבוב בבני ברק | השיעור נמסר ביידיש וכלל פלפול תורני ודברי חיזוק לבחורים | בסיום השיחה נשאר ראש הישיבה בהיכל לפלפל בדברי הגמרא יחד עם תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)

הגאון רבי דוד כהן בשיחת חיזוק בישיבת באבוב (צילום: שוקי לרר)

התרגשות מיוחדת אחזה בבחורי ישיבת 'עץ חיים' באבוב בבני ברק, כאשר ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, הגיע למסור שיעור כללי מיוחד. השיחה משך תשומת לב רבה, הן בשל מעמדו של ראש הישיבה כאחד מגדולי ראשי הישיבות בדורנו, והן בשל החיבור הבלתי שגרתי בין העולמות הליטאי והחסידי.

במהלך השיעור, שנמסר כולו בשפת היידיש, פלפל ראש הישיבה בחדות מיוחדת בדברי הגמרא, והפליא את הבחורים בבקיאותו העצומה. לאחר הפלפול התורני, עבר ראש הישיבה למסר של חיזוק. הוא פנה ישירות לליבם של הבחורים, ועודד אותם להמשיך בשקידתם על התורה ולא להיכנע לניסיונות הרחוב הקורצים, ובמיוחד לאתגרי העולם הדיגיטלי והרשתות החברתיות.

השיא הגיע לאחר השיעור, כאשר ראש הישיבה לא מיהר לעזוב. במשך זמן רב, הוא התפלפל בלימוד עם הבחורים בתוך היכל הישיבה, והשיב בסבלנות ובמאור פנים לשאלותיהם התורניות.

