התרגשות מיוחדת אחזה בבחורי ישיבת 'עץ חיים' באבוב בבני ברק, כאשר ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, הגיע למסור שיעור כללי מיוחד. השיחה משך תשומת לב רבה, הן בשל מעמדו של ראש הישיבה כאחד מגדולי ראשי הישיבות בדורנו, והן בשל החיבור הבלתי שגרתי בין העולמות הליטאי והחסידי.

במהלך השיעור, שנמסר כולו בשפת היידיש, פלפל ראש הישיבה בחדות מיוחדת בדברי הגמרא, והפליא את הבחורים בבקיאותו העצומה. לאחר הפלפול התורני, עבר ראש הישיבה למסר של חיזוק. הוא פנה ישירות לליבם של הבחורים, ועודד אותם להמשיך בשקידתם על התורה ולא להיכנע לניסיונות הרחוב הקורצים, ובמיוחד לאתגרי העולם הדיגיטלי והרשתות החברתיות.

השיא הגיע לאחר השיעור, כאשר ראש הישיבה לא מיהר לעזוב. במשך זמן רב, הוא התפלפל בלימוד עם הבחורים בתוך היכל הישיבה, והשיב בסבלנות ובמאור פנים לשאלותיהם התורניות.