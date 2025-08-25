לֹא שַׂמְתָּ חֶלְקֵנוּ מִיּוֹשְׁבֵי קְרָנוֹת מה המסר המפתיע שחשפו ראשי ישיבת 'בית דוד' לתלמידיהם? בחורי ישיבת 'בית דוד' בבני ברק פתחו היום את 'זמן אלול' ברוממות רוח. במעמד שהתקיים בהיכל הישיבה, שמעו דברי נועם וחיזוק מפי ראשי הישיבה, אשר בדבריהם עודדו את הבחורים על הזכות שנפלה בחלקם ללמוד תורה, והדגישו את החשיבות של התמדה ושקיעות | המסר המרכזי היה שהבחורים זכו להיות 'יושבי בית המדרש' ולא 'יושבי קרנות', וכי זכות זו היא ייחודית, המגנה עליהם משלל הסכנות החיצוניות | הדברים התקבלו בהתלהבות רבה בקרב הבחורים (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:16