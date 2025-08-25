לגיונו של מלך ראש ישיבת נחלת דן חושף: המפתח להצלחה בזמן אלול ישיבת 'נחלת דן' פתחה היום את זמן אלול המיוחד, ובכך החלה תקופה של לימוד אינטנסיבי ושל התעלות רוחנית | את היום המרומם פתח ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, בשיחת חיזוק, שהתמקדה בחשיבות הרגע | ראש הישיבה הדגיש בפני תלמידי שיעור א' כי מהיום הם עלו מדרגה בעולם התורה: "היום זכיתם להצטרף ל'לגיונו של מלך'", אמר ראש הישיבה, והכריז כי הם נמנים מעתה על צבא תלמידי החכמים, שכל מטרתם היא הגדלת כבוד שמיים | הדברים התקבלו בהתרגשות רבה בקרב התלמידים, אשר החלו את סדר הלימוד בנחישות ובהתמדה (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:18