טוב לי תורת פיך רגע לפני ההמראה לאומן: הברסלבים של 'הר יונה' חגגו עם הילדים בתלמוד תורה ברסלב המעטירה ב'הר יונה' חגגו עם תחילת השנה, מסיבת חומש לילדי התלמוד תורה | ההורים הנרגשים, שחלקם כבר עושים את דרכם כעת לאומן לקראת ראש השנה, הגיעו לחגוג עם הילדים בשמחתם | צפו בתיעוד (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:26