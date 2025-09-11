רגע לפני ההמראה לאומן: הברסלבים של 'הר יונה' חגגו עם הילדים
בתלמוד תורה ברסלב המעטירה ב'הר יונה' חגגו עם תחילת השנה, מסיבת חומש לילדי התלמוד תורה | ההורים הנרגשים, שחלקם כבר עושים את דרכם כעת לאומן לקראת ראש השנה, הגיעו לחגוג עם הילדים בשמחתם | צפו בתיעוד (חרדים)
במעמד מרגש, חגגו אברכי כולל "ש"ס רוח שלמה" את סיום מסכת ברכות בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, תוך הצגת בקיאות מרשימה בלימוד התורה | האברכים העמלים בלימוד תשעה דפים ביום, מקווים לסיים את הש"ס כולו עד סוף השנה בעזרת השם (חרדים)
ביקור מרגש ערך האדמו"ר מאשלג, מבכירי תלמידי ישיבת פוניבז' המעטירה, במעונו של רבו משכבר הימים, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, במטרה להציג בפניו את ספרו החדש על הזוהר | צפו ברגעי ההנאה כאשר ראש הישיבה קידם את פני התלמיד הוותיק (חרדים)
בכינוס מיוחד בבני ברק התאספו כמאה אברכים מכל רחבי הארץ העוסקים ב"אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא" – לסדרת שיעורים, במטרה להכשירם כמו"צים מיוחדים לענייני מכשירים טכנולוגיים מתקדמים והשימוש בהם בשבת | השאלות בנושאים אלה הפכו נפוצות בעיקר בשעות ערב שבת, והאברכים יוכשרו כמו"צים - ביוזמה נדירה זו של ארגון 'משמרת השבת' (חרדים)
אל תפספסו והצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת עבודה זרה ס"ה-ע"א; הוריות ב'-ד' | צפו בשיעור (יהדות)
הגאון רבי ישראל אברג'ל, ראש מוסדות "המאיר לארץ", יצא במוצאי שבת האחרון למסע חיזוק בקהילות היהודיות בארה"ב ומקסיקו. במהלך המסע נפגש עם תומכים ומסר שיעורי תורה |כן השתתף הרב במעמדי סליחות | צפו בתיעוד (חרדים)
קהל המונים נטלו חלק אמש בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי נכדתם המשותפת של הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, והגאון רבי בן ציון מוצפי, הכלה בת להגאון רבי יחזקאל מוצפי | בין משתתפי השמחה נצפו גדולי ישראל שעלו ובאו לברך את המחותנים הרמים ביום שמחתם (חרדים)
שלושה חרדים ממקומות שונים בארץ מספרים איך מפגש אחד עם המכוון הנכון במרכז כיוון שינה להם את החיים | מיהודה שהשתלב בתעשיית הביטחון, דרך צילה שהקימה קליניקה פרטית, ועד לנהג שמצא את השקט שחיפש. סיפורים מייצגים לכבוד שבוע התעסוקה החרדי (חרדים)
הראש"ל הגר"י יוסף הגיע אמש לנחם את ילדיו הקטנים של הרב יוסף הי"ד, האברך שנרצח בפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים | הראשון לציון ישב לצידו של היתום הבכור, רק בן תשע, ניחם אותו וביקש ממנו לשמור גם על אחיו הקטנים, תוך שהוא מעודד אותו שכעת אביו עוקב ושומר עליו מלמעלה | תיעוד דומע (חרדים)
יו"ר ועדת חוץ ובטחון בועז ביסמוט הגיע לביקור בישיבת "כסא רחמים" ולהתייעצות בעניין משבר הגיוס במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז. במהלך הביקור סייר בהיכל הישיבה ושוחח עם בחורים ורמי"ם | השאלה מהש"ס ששאל ביסמוט והתשובה המדויקת ששלף הבחור, עצתו של הגר"צ מאזוז לביסמוט ומה נאמר בפגישה? | סיקור ותיעוד מסכם (חדשות חרדים / עולם הישיבות)
בחור חב"ד נעצר בדרכו לניו יורק |חברי הכנסת החרדים לא צפויים להתנגד לתקציב הביטחוני | האיחוד האירופי השהה את תמיכתו בישראל | תיעוד - צה"ל הרס בתי מחבלים | יהודי איראן התפללו בקבר הנביא חבקוק | הרמטכ"ל: "אנחנו מתקדמים לעבר מיטוט שלטון חמאס | לוחם ה־UFC קונור מקגרגור הכריז על מועמדותו לנשיאות אירלנד | תחזית | צפו
ביקור מיוחד ערך אתמול הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לקראת שמחת בר המצווה של בנו משה יהושע רוקח | במהלך הביקור התעניין ראש הישיבה בשלום האדמו"ר והעניק ברכות לרוב | אל הרה"צ התלווה איש חסידות בעלזא, הרב אליקים שטארק (חרדים)
כמה ימים לאחר הפיצוץ במגעים עם מולדובה, המדינה הודיעה הודיעה לסוכנויות הנסיעות על ביטול כלל הטיסות הסדירות מישראל | נזכיר כי רק לאחרונה הזהירו בישראל, כי צעד שכזה יגביר את המתח השורר גם ככה - בין המדינות (חרדים)
אתמול בבוקר הגיע הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה, לנחם את הוריו ובני משפחתו של האברך הקדוש הרה"ג ר' ישראל מצנר הי"ד | בעת הניחום פרץ הגר"י בבכי נורא וזעק: 'כולם בוכים, כל העולם מזועזע מזה' | בסיום הביקור, כשבני המשפחה הודו להרב שטרח, השיב בבכי: 'טרחתי לבוא? בכיתי לבוא!' | צפו בתיעוד המרגש והכואב באדיבות מערכת 'דברי חמד' (חרדים)
