כינוס לצדיקים: גדולי התורה משתי היבשות התכנסו בבני ברק

בבני ברק התכנסו אמש בכינוס משותף וחריג שתי מועצות גדולי התורה מארה"ק ומארה"ב במעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, במהלכו נדונו סוגיות מהותיות הנוגעות לציבור החרדי בישראל | צפו בתיעוד (חרדים)

כינוס גדולי הדור בבני ברק (צילום: שוקי לרר)

ערב היסטורי נרשם אמש (שלישי) בעיר התורה והחסידות בני ברק. שתי מועצות גדולי התורה של דגל התורה ושל אמריקה בראשות ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, התכנסו יחד לכינוס משותף וחריג על מנת לדון בשלל נושאים שעל סדר היום.

בראשות המשלחת מארה"ב הגיעו חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל: הגר"מ קוטלר ר"י בית מדרש גבוה לייקווד, הגר"א ברודני ר"י מיר בפלטבוש, האדמו"ר מנובומינסק, הגר"י שווי, הגרח"י האבערמאן.

לצדם בכינוס השתתפו גדולי הדור מארץ הקודש ובראשם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, זקן המועצת ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן שהגיע במיוחד ונשא דברים, ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן, הגר"צ דרבקין והגר"ש שטיינמן.

את הכינוס פתח הגרמ"ה הירש שנשא דברים על סדר היום, לאחריו נשא דברים זקן המועצת הגרמ"צ ברגמן ואחריו גדולי הדור מהארץ ומהעולם. יצוין כי עם כניסתו של הגרמ"צ ברגמן לכינוס, קם ראש הישיבה הגרמ"ה לכבודו והמתין כל העת בעמידה עד שהגרמ"צ ברגמן התיישב במקומו לצדו.

רגע מרגש נרשם כאשר הגר"א ברודני ראש ישיבת מיר באמריקה נקרא לשאת דברים. הרב ברודני סירב והסביר: "העוסק במצווה פטור מן המצווה. אני כעת עוסק במצוות והיו עיניך רואות את מוריך של מנהיג הדור רבי משה הלל".

בשולי הכינוס נרשמה דרמה פוליטית כאשר ראש הישיבה נשמע משיב לשאלות כמה רבנים כי יתכן ודגל התורה תתמוך בממשלה בכמה חוקים ספציפיים הקשורים למערכת המשפט, וזאת בשל המאבק של המערכת המשפטית בלומדי התורה ושומרי המסורת.

לאחר הכינוס נועד ראש ישיבת חברון ביחידות עם ראש הישיבה כחצי שעה. לאחר מכן נכנס למעונו של ראש הישיבה הגר"ש קוטלר ראש ישיבת לייקווד אשר שוחח עמו באריכות על חוק הגיוס והמסתעף קרוב לשעה וחצי.

כינוס גדולי הדור בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
