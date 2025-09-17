כיכר השבת
עֲשֵׂה לְמַעַן קְדֻשָּׁתָךְ

המהפכה השקטה: מאות נציגי ישיבות התכנסו למאבק בסכנות הדיגיטליות

ארגון 'השומרים' ערך כינוס מיוחד עבור נציגי אגודת 'הגיבורים' מהישיבות הגדולות, במטרה לחזק את המאבק בהשפעות השליליות של הטכנולוגיה בעולם החרדי | במעמד שמעו דברי נועם מפי רבנים ומגידים (חרדים)

כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)

לקראת ימי הרחמים והרצון התקיים כינוס מיוחד של ארגון 'השומרים', תחת השם 'ממליכים באהבה'. הכינוס נערך עבור הבחורים נציגי אגודת 'הגיבורים', והשתתפו בו מאות בחורים מכלל הישיבות הגדולות ברחבי הארץ.

מטרת הכינוס הייתה לחזק את הנציגים במאבקם נגד "פגעי הטכנולוגיה" ולהקנות להם כלים להתמודדות עם האתגרים בתחום זה. הארגון, שהוקם במטרה להגן על בני הישיבות מפני השפעותיה השליליות של הטכנולוגיה, רואה בנציגים אלו שותפים מרכזיים להגשמת מטרותיו.

במהלך הכינוס, נשאו דברים רבנים ועסקנים, שהדגישו את חשיבות השמירה על עולם התורה והרוח בעידן הדיגיטלי. בין הנושאים שנידונו היו סכנות האינטרנט, חשיבות השימוש במכשירים כשרים, ודרכים להגנה על הפרט והקהילה מפני השפעות מזיקות. כמו כן, קיבלו הבחורים הנציגים הדרכה מעשית כיצד להנחיל את המסרים החשובים הללו לחברים בהיכלי הישיבות.

כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)
כינוס ממליכים באהבה (צילום: א. אייזנבאך)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

עֲשֵׂה לְמַעַן קְדֻשָּׁתָךְ

|

הועבר למשטרה הצבאית

||
1
ש

מעמד אדיר

אסף מגידו|מקודם

מרגש

|

דווקא במילים מסוימות

||
5

תלמיד חכם, ברגע!

|

המעצרים לא יעילים, ההפגנות דווקא כן

||
18

מסע ברכות

||
1

כל המספרים 

||
3

הרדיפה נמשכת

||
11

ערב ראש השנה

|

חיבור מפתיע

||
5
ש

להמתיק הדין: 

נחמן שטרנהרץ|מקודם

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר