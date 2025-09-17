לקראת ימי הרחמים והרצון התקיים כינוס מיוחד של ארגון 'השומרים', תחת השם 'ממליכים באהבה'. הכינוס נערך עבור הבחורים נציגי אגודת 'הגיבורים', והשתתפו בו מאות בחורים מכלל הישיבות הגדולות ברחבי הארץ.

מטרת הכינוס הייתה לחזק את הנציגים במאבקם נגד "פגעי הטכנולוגיה" ולהקנות להם כלים להתמודדות עם האתגרים בתחום זה. הארגון, שהוקם במטרה להגן על בני הישיבות מפני השפעותיה השליליות של הטכנולוגיה, רואה בנציגים אלו שותפים מרכזיים להגשמת מטרותיו.

במהלך הכינוס, נשאו דברים רבנים ועסקנים, שהדגישו את חשיבות השמירה על עולם התורה והרוח בעידן הדיגיטלי. בין הנושאים שנידונו היו סכנות האינטרנט, חשיבות השימוש במכשירים כשרים, ודרכים להגנה על הפרט והקהילה מפני השפעות מזיקות. כמו כן, קיבלו הבחורים הנציגים הדרכה מעשית כיצד להנחיל את המסרים החשובים הללו לחברים בהיכלי הישיבות.