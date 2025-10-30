עצרת ’הרבבות’: בשעה זו מתכנסים מאות מרבני עדת תימן ע’’י גשר המיתרים לעצרת תפילה מיוחדת כמנהג ק"ק תימן, את דבר העצרת הביא הגאון רבי נתן מחפוד, ראש בית ההוראה ’לב נבון’ | כעת באמירת הסליחות עובר לפני התיבה רבה של ביתר עילית הגאון רבי יצחק מועלם. מיד לאחר מכן, יצטרפו הרבנים לעצרת הרבבות (חרדים)
כך נראו רחובות הכניסה לירושלים בשעת צהרים מוקדמת, שעות אחדות לפני תפילת מנחה שפתחה את העצרת ההיסטורית | כך נראו השלטים הגדולים שהוצבו על הבניינים ובידי הצועדים, רכבי החירום שנפרסו בשטח והראשונים המגיעים (בארץ)
בעקבות התורה הכותבת על מצוות המילה, נעסוק השבוע בהלכות מילה, ובשאלה מתי יש לקיים את מצוות המילה לתינוק שנולד בניתוח קיסרי, או שהפריית התינוק הייתה באמצעות הפריה מלאכותית? כדי לענות על השאלה, נפתח במקרי ספק נוספים כגון תינוק שנולד בין השמשות, ותינוק שנולד בחודש השמיני, כשבעבר סברו שאינו יכול לחיות (פרשת השבוע)
מאז הקמת המדינה, ידעה המדינה מאבקים ומחאות על הצביון, הרוח ודמותה של המדינה הצעירה שזה עתה קמה | אל מול פורקי העול שניסו רק להתרחק מבית אבא ולייצר 'יהודי חדש', לחמו בגבורה גדולי התורה שבכל דור ודור, לשמר ולייקר את גבולות התורה והקדושה | ברקע עצרת המיליון הצפויה היום, חזרנו אל המחאות הגדולות מקום המדינה (מגזין, חרדים)
הוא שלט בגנזכי הספרות התלמודית הישנה כאחד הקדמונים, הוא היה שר התורה ומרא דכולא תלמודא | למרות העומס האדיר של המשרה התורנית בה החזיק - הוא לא עזב את התורה לרגע והיה למתמיד שלמד אלף לילות ברציפות | הגאון המובהק, שגדולי הדור נזקקו להוראתו, ישב ולמד עם בחורים צעירים שאפילו לא הבינו את ערכו | ישראל שפירא עם סיפורו של הגאון הגליצאי רבי יצחק יהודה שמלקיש זצ"ל (היסטוריה)
כשביום בהיר גילו ההורים כי המחלה הנוראה מקננת בגופה של האם, הם החליטו בהחלטה נחרצת שלא לגלות את דבר המחלה לאי מי - כולל המשפחה הקרובה; ההורים, הבנים והאחים | לאחר פטירת האם, ההחלטה האומללה קרעה לגזרים את המשפחה בצורה הכואבת ביותר | מה גורם לאנשים להילחם על הסתרת בעיות רפואיות ומה יכול לשנות את הגישה השגויה (מגזין, חרדים)
הקושי האמיתי הגיע עם לילי שבתות החורף הארוכים. פתאום, בסעודה של ליל שבת, כולם נמתחים כמו מסטיק ישן. שירים, דברי תורה, ואתה רואה את העיניים שלהם מתכווצות מעייפות ומשעמום. וכל אחד רוצה את אבא שלו - פנוי, מחויך, וקרוב – ודורש את כל הלב שלך לעצמו. לחלק את הלב לשבעה? זה בלתי אפשרי! (משפחה, מגזין)
מראות שלא בכל יום רואים ברכבת ישראל. קרונות עמוסים בתלמידי ישיבות, מכל הרקעים והסגנונות, עוצרים בתחנה בכניסה לירושלים ופולטים אלפים. כולם עושים את פניהם בעצרת ועולים יחד במדרגות הנעות, מתוך שירה אדירה שפורצת | צפו בתיעוד (חרדים)
רבבות תושבי ארה"ק מתכוננים בהתרגשות לברך את הברכה הנדירה 'חכם הרזים' | צפו בתיעוד וידאו מדיון הלכתי בהיכלו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, כשנערך באותה העת מפגן כח בסדר גודל דומה: האם ניתן לסמוך על הערכות המשטרה שיש שישים ריבוא ולברך? מתי מברכים, האם צריך לראות את כל הקהל, והאם ניתן לברך בשידור חי? צפו (חרדים)
הפארסה עם הרכבת לירושלים: לאחר שהנהלת הרכבת חזרה בה ובעקבות הלחץ החרדי ושל השר בן גביר, החליטה להאריך את הפעילות, סביבתו של בן גביר זועמת על הקמפיין המתוזמר שהיה ברשתות כנגד בן גביר וטוענת שמדובר בפריקת לחץ של עסקנים חרדים כושלים (חדשות בארץ)
מה הילדים שלך הולכים לעשות כל החורף הזה? הגשם שסוגר על האופניים, והחושך שהופך את היום ללילה ומרגיש שהם רק חוזרים מהלימודים - ואופס. כבר נגמר היום
ראש מוסדות עטרת שלמה, ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין, ערך משא ומתן קשוח בימים האחרונים עם ראשי 'העדה החרדית', על מנת שישתתפו בעצרת המיליון בירושלים, מגעים שלבסוף צלחו | כך נראית חוברת התפילה שהוציא הגרש"ב סורוצקין ויוחלק בעצרת (חדשות חרדים)
עת צרה היא ליעקב: מאות אלפי בני הציבור החרדי על כל עדותיו וקהילותיו מתאחד סביב מעמד "זעקת התורה" - עצרת המיליון לחיזוק לומדי התורה | העצרת נערכת על פני כל רחובות הכניסה לירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל • "כיכר השבת" בשידור חי מהאולפן ומהעצרת עם כל העדכונים שוטפים (חדשות, חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שכמובן היה יכול לצאת בשעה יותר מאוחרת ולקבל את האישור המשטרתי הנדרש לעבור בכביש 1, שייחסם בעוד כחצי שעה, החליט להקדים ולצאת - "מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא" • צפו בתיעוד היציאה מביתו (חדשות חרדים)
למרות התהודה הרבה שזכה התיעוד של מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש, שדיבר על כך שצריך להשתתף בעצרת ולמסור את הנפש - בביטאון הליטאי 'יתד נאמן' החליטו להתעלם מדבריו ובציבור שורר זעם גדול | 'כיכר השבת' עם כל הפרטים (חדשות חרדים)
