הבן ממשיך: הגאון רבי אהרן טולידאנו הוכתר לרב הקהילה ברכסים, התושבים חגגו

ברכסים חגגו השבוע אירוע חגיגי ורב רושם, בהכתרת הגאון רבי אהרן טולידאנו כרב קהילת "המנין החדש" בגבעה ג', בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה וחנוכת בית מדרש | לכבוד המאורע הופיע במקום ראש הישיבה הגאון רבי עמנואל טולידאנו, שנשא את המשא המרכזי לפני בני הקהילה | צפו בתיעוד (חרדים)

הכנסת ס"ת והכתרת רבי אהרן טולידאנו לרב קהילת אברכים ברכסים (צילום: גיא צלמים)

ברכסים נערך השבוע מעמד מרגש ורב רושם של הכנסת ספר תורה, חנוכת בית מדרש והכתרת רב לקהילה – בקהילת "המנין החדש" בגבעה ג'.

המנין שנוסד לפני כשנה וחצי בידי קבוצת אברכים צעירים, צמח במהירות והפך לקהילה תורנית גדולה המונה כ־100 משפחות. בשבוע האחרון חנכה הקהילה את משכנה החדש, ובשיא המעמד הוכתר לכהן פאר כרב הקהילה הגאון רבי אהרן טולידאנו, מרבני ישיבת רכסים ובנו של ראש הישיבה הגאון רבי עמנואל טולידאנו, בעל ה"עוטה אור" וראש ישיבת 'שארית יוסף'.

התהלוכה החגיגית עם ספר התורה החדש עברה ברחובות היישוב בליווי תזמורת, ריקודי שמחה והמוני ילדים נושאי לפידים. עם הגעת ספר התורה לבית המדרש נערכו ריקודים סוערים בהשתתפות אלפי תושבים ורבני העיר.

לאחר מכן התקיים מעמד ההכתרה והסעודה החגיגית, בהשתתפות רבני רכסים וראשי ישיבות רבים, ובהם הגאונים הרב יצחק סופר, הרב דוד סופר, הרב שלום ביטאן, הרב רפאל אברהם לוגאסי, הרב רחמים זיאת קצין, הרב יונתן בן־מיכאל, הרב יצחק שכטר ואחרים, לצד אישי ציבור בכירים.

אביו, הגאון הרב עמנואל טולידאנו, נשא את המשא המרכזי המרגש שבו הדגיש את אחריותו של רב קהילה לשמור על עיקר התורה ולקדש שם שמים, ובירך את בנו "שיעלה מעלה מעלה ויהנו ממנו עצה ותושיה".

בסיום הערב ליווה הציבור את הרב החדש הרב אהרן טולידאנו בריקודי שמחה סוחפים ובהתרגשות עצומה, כשכולם חשו כי חזו במעמד היסטורי של כבוד התורה והעמדת תלמידי חכמים לדורות.

