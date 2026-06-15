ביום היארצייט: ילדי קריית הרצוג קיבלו 'מטבעות כסף' מראש הישיבה
ביום היארצייט של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל, ילדי חבורת 'מבקשי תורה משנת יהודה' בקרית הרצוג סיימו את סדר נזיקין | ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי פיאר את המעמד וחילק לילדים מטבעות 'משנת כסף' (חרדים)
ביום היארצייט של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל, ילדי חבורת 'מבקשי תורה משנת יהודה' בקרית הרצוג סיימו את סדר נזיקין | ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי פיאר את המעמד וחילק לילדים מטבעות 'משנת כסף' (חרדים)
משלחות גדולי ישראל שיצאו לגולה על מנת לסייע לעולם התורה במצב הקשה בו הוא נמצא, התפצלו לפאסייק, מיאמי ופילדלפיה • הגר"י אזרחי הצטרף בפעם הראשונה למסע | סיקור מיוחד מהמוקדים השונים ותיעודים (חדשות חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לרגל חודש הספר: במה שונה קניית ספר חדש מכלים חדשים? והאם מחבר ספר צריך לברך 'שהחיינו'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
המונים נהרו לחגוג את שמחת נישואי החתן נכד הגאון רבי נתנאל זכריהו רב ק"ק עדן והגר"ע קראווני • שוקי לרר תיעוד את השמחה הגדולה ומגיש תיעוד ממנהג ה'תלביס' העתיק לפני החופה ועד לריקודים הסוערים לכבוד שמחת חתן וכלה (חרדים)
מהלך הצלת חיים חסר תקדים בעיר התורה והחסידות: הצבת עמדות מכשירי מפעם (דפיברילטורים) מצילי חיים של 'איחוד הצלה' בעשרת מוקדי התורה והתפילה המרכזיים בעיר | העמדות והמפעמים נתרמו ע"י ידיד הארגון ד"ר ר' מיכאל בונצל לאור פסק הגר"י זילברשטיין ש'חשובה היא מכל הצדקות' (חרדים)
ביקור חריג ורב רושם נרשם אתמול (ראשון) במתחם כלא 10 בבית ליד: האדמו"ר מחוג חתם סופר הגיע באופן אישי לדיון בעניינו של נכדו, האברך ר' משה מרדכי וייס, העצור בגין סירוב גיוס והשתתפות בהפגנות • בתוך כך, בני ביתו של האדמו"ר מחתימים בימים האחרונים אדמו"רים ורבנים על מכתב תמיכה וחיזוק לאברך, האבא לשני ילדים קטנים שנותרו בבית (חרדים)
כמעט 4 ימים אחרי הדריסה בכביש 1 סמוך למחלף בן שמן: הנהג שפגע בבחור ישיבה בן 20 במהלך הפגנת הפלג הירושלמי טרם נעצר | לפי גורמים במשטרה, רק אתמול הצליחו החוקרים לזהות את הנהג החשוד, אך עד כה הוא טרם אותר ומסתתר מפני המשטרה (משטרה, חרדים)
בסוף השבוע נערכה שמחת הנישואין לנכדת ראש הישיבה הגר"צ מאזוז עם נכד אחיו הפוסק הגר"ר מאזוז זצ"ל, שהלך לעולמו לפני כחודש | בסידור חופה וקידושין כובד ראש הישיבה ובקריאת הכתובה דוד הכלה - רבה של קצרין. הקונטרס שהוציא החתן לאור, הריקוד המיוחד לראש הישיבה והיציאה למסע החיזוק | סיקור ותיעוד (חרדים)
כתב אישום חמור הוגש נגד 17 אנשי הפלג - בהם 4 קטינים, שפרצו את שער ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון, במהלך הפגנה נגד מעצר תלמידי ישיבות | לפי כתב האישום, אשתו וילדיו של הקצין ננעלו בחרדה בתוך הבית בזמן שההמון צר עליהם, חילל את החצר וגרם נזק כבד לרכוש (משפט)
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