המשגיח הצדיק יצק את אבן הפינה לת"ת ברמת בית שמש ג' • צפו

במעמד רב רושם ובהשתתפות רבני העיר וקברניטיה, אישי ציבור, הנהלת המוסדות, צוות המחנכים, ההורים והתלמידים, הונחה אבן הפינה לבניין החדש והמרווח ההולך ונבנה בימים אלו למען תלמידי תלמוד תורה 'וזאת ליהודה' ברמת בית שמש ג', כיאה וכיאות לכבוד בית לימודם של תשב"ר.

את משא הפתיחה נשא מנהל הת"ת, הרב יצחק שטוב, אשר בחן ובנעימות שרטט את השאיפה להקים בית לה' ולתורתו בו יתחנכו התלמידים לשאיפת הקודש: "לעשות נחת רוח לאבינו שבשמים". המנהל שיבח בדבריו את ראש העיר על מסירותו הגדולה לת"ת בכלל ולתנופת הבנייה בפרט, והכל במאור פנים ובשמחה. כן הודה בחום לראש המוסדות, הרב יוסף גראמה, על עמלו הבלתי נלאה מזה 30 שנה למען ניהול והצלחת רשת הת"תים "וזאת ליהודה" בבית שמש ובקריית יערים - טלזסטון.

ראש העיר, שמואל גרינברג, תיאר בהתרגשות את היכרותו ארוכת השנים עם הת"ת ומנהליו, והביע את רצונו העז לברך על המוגמר ועל פתיחת הבניין לקראת שנת הלימודים הבאה, תוך השקעה רבת משאבים ופיקוח אישי על בניית מבנה מרווח וגדול כיאה לילדי ישראל.

רטט של התרגשות עבר בין הנוכחים בעת שמיעת דבריו החמים של המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל, שהאריך בחשיבות הגדולה של חינוך הילדים מתוך קשר ושיתוף פעולה עם המחנכים המסורים, והדגיש כי היא היא אבן הפינה האמיתית לגדילתו האישית של כל תלמיד ותלמיד לבן תורה. בתום דבריו, תוך כוונת הלב והשתפכות הנפש, נעל המשגיח את מעמד הנואמים בתפילת תהילים נרגשת להצלחת הת"ת ותלמידיו.

בהינתן האות וברוב עם, עברו המשתתפים לחלק המעשי של הנחת אבן הפינה. ראש המוסדות כיבד ביציקת המלט את רבני העיר, ולאחריהם את ראש העיר וחברי מועצת העירייה, שליוו את היציקה בתפילה ובתחינה שהבנייה תעלה יפה וקול התורה יישמע בין כותלי הבית לאורך ימים ושנים.

בסיום המעמד, מתוך שבח והודאה לבורא עולם, הצטרפו כולם יחד – הורים ותלמידים, מחנכים ומלמדים – לריקודי שמחה סוערים לכבודה של תורה.