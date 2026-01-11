כיכר השבת
"להעלות את שכר האברכים למינימום": גדולי התורה במעמד חיזוק לעמלי התורה בביתר

מרנן ורבנן גדולי הדור התכנסו לציין עשור לרשת הכוללים "חסד לאברהם" ומוסדות 'בני תורה' בביתר עילית • במהלך המעמד נשמעו דברים חוצבים על עלבונה של תורה בעת הזו • דומ"צ 'אהבת שלום' הגר"מ שוע בקריאה למנהלי המוסדות: "התשובה לקשיים היא התאמצות להגדיל את שכר האברכים" • צפו בגלריה (חרדים)

עשור להקמת מוסדות קהילת בני תורה בביתר (צילום: יעקב כהן)

במעמד רב רושם ציינו בעיר התורה שבהרי יהודה 'ביתר - עילית' עשור להקמת מוסדות קהילת בני תורה, ולפתיחת רשת הכוללים "חסד לאברהם" בראשות הגר"י אוחיון בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור.

בדברים שנשא הראשל"צ הגר"ד יוסף עמד על מהפכת הכוללים וצמיחת רבבות עמלי תורה ספרדים ועל חובתינו בתקופה זו לייקר את לימוד התורה, דוקא מכח הקשיים הגוברים על מוסדות התורה.

נשיא איגוד עמלי התורה הגרש"י זעפרני דיבר על חשיבות החזקת התורה ועמליה והוסיף כי כל מטרת הנסיונות והקשיים על לומדי התורה הם מסר משמים להוסיף בעמל התורה.

דומ"צ אהבת שלום הגר"מ שוע עמד על ערך וחשיבות לימוד התורה ועל עלבונה בימים אלו והוסיף כי התשובה לכך צריכה להיות בחובת ההתאמצות להגדיל את שכרם של אברכי הכוללים לפחות לסכום של שכר המינימום שבמשק.

גדולי התורה בדבריהם שיבחו את ראש הכולל והמוסדות על הרחבת רשת הכוללים וייקור עמלי התורה תוך מסירות נפש.

