למעלה מ-1,500 בני תורה, אברכים, רבנים ואוהבי תורה התכנסו במוצאי שבת האחרון, בפרשת 'ראה' וראש חודש אלול, לאירוע מרגש באשדוד. המעמד, שסימן את סיום 'בין הזמנים', כלל מלווה מלכה חגיגית ושילב את טקס חלוקת מלגות "פרס הראשון לציון לכתיבה תורנית".

את האירוע פיאר בנוכחותו הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, שהתקבל בכבוד מלכים לצד גדולי רבני העיר וראשי ישיבות. הקהל קיבל את פניו בשירת "ימים על ימי מלך תוסיף". הרב יוסף נשא דברים נרגשים על מעלתם הגדולה של בני התורה, ובהמשך העניק את המלגות למצטיינים.

בין נאומים ודברי תורה, שולבו קטעי שירה וזמרה ע"י הזמר אבי אילסון ותזמורת "המנגנים" ניצחו על קטעי שירה משמחים, שהסבו לקהל נחת רבה. לאחר מכן, התקיים 'זיץ' מיוחד עם האמן והיוצר נפתלי קמפה, שהצליח לסחוף מאות בחורי ישיבות לשירה מלאת דבקות וכיסופים שנמשכה אל תוך הלילה.

במהלך המעמד, הודה ממלא מקום ראש העיר, אבי אמסלם, לראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, על תמיכתו המתמדת בעולם התורה בעיר.