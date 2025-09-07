חדש בפוניבז': המיזם החדש בליל שישי שמשנה את עולם התורה

עם פתיחת הזמן בעולם הישיבות, התקיים גם מעמד פתיחת כולל 'אור החיים', שהוקם לע"נ האדמו"ר הרה"צ רבי שלמה אמסלם זיע"א.

מטרת הכולל לחזק את לימוד ההלכה וה'אור החיים' הקדוש בישיבות בסופי שבוע, בין הסדרים. כעת, בסיעתא דשמיא, נפתח הסניף השישי לבני עלייה בישיבת פוניבז'.

במסגרת זו, מתכנסים התלמידים מדי שבוע לאחר סדר ג' ולומדים במשך שעה רצופה את תורתו של ה'אור החיים' הקדוש.

הנהלת הארגון מדווחת בסיפוק רב על האושר הניכר על פני הבחורים בכל הסניפים לאחר לימוד מיוחד זה, המתקיים לאחר סדרי הישיבה כמאמר חז"ל: "תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי".

הלימוד מתמקד בהלכה, ומאפשר לבחורים לרכוש יסודות חזקים בהלכות שבת עוד לפני חתונתם. שיטת הלימוד הייחודית כוללת לימוד מסודר של הטור, הבית יוסף והמשנה ברורה, ולאחר מכן שיעור סיכום של "הלכה למעשה" עם דוגמאות מחיי היומיום. בנוסף, נערך בוחן קצר, וחלק מהבחורים אף הוציאו קונטרס המרכז את ההלכות והיסודות שלמדו בעיון.