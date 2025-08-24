כיכר השבת
צפו בתיעוד

חלוקת מלגות וכוחות חדשים: כך נפתח זמן אלול בביתר עילית

טקס מרשים נערך בישיבת "עטרת ראובן" בביתר עילית לקראת זמן אלול, בהשתתפות גדולי ראשי הישיבות וחלוקת מלגות למצטיינים. עשרות תלמידים ותושבים הגיעו למעמד המיוחד (עולם הישיבות)

חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)

ביתר עילית לבשה חג: מעמד רב רושם נערך בישיבת "עטרת ראובן", לקראת פתיחת 'זמן אלול' הקרוב, בשילוב חלוקת מלגות לתלמידים המצטיינים. באירוע הכביר השתתפו גדולי ראשי הישיבות.

היכל הישיבה התמלא מפה לפה בעשרות תלמידים, תושבים ואוהדי תורה, שבאו לשאוב עידוד והשראה מפיהם של ראשי הישיבה.

את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה: ראש הישיבה הגר"א סאלים. ראש הישיבה הגר"י כהן. הגר"ז כהן (ראש ישיבת "אבני נזר"). הגר"ש ביטאן (ראש ישיבת "דעת חיים"). הגר"ח כהן (ראש ישיבת "באר בתלמוד"). הגר"י לסרי (ראש ישיבת "אש התלמוד"). הגר"י סופר (ראש ישיבת רכסים) והגר"ז כהן (ראב"ד תל אביב).

המעמד הענק הטעין את ציבור התלמידים בכוחות חדשים לקראת זמן אלול, זמן של חשבון נפש ועלייה בתורה וביר"ש.

חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)
חלוקת פרסים בישיבת "עטרת ראובן" ביתר עילית (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

לזכרו של ראש הישיבה

|

מאיטליה למגדל העמק

||
1

יחליפו כח | סיקור מיוחד

||
7

התמסרות מיוחדת לתלמידים

||
1

בצל סערות התקופה

||
14

ביטולה הוא קיומה

||
2

תינוקות שנשבו

||
17

אָנוּ מַשְׁכִּימִים לְדִבְרֵי תּוֹרָה

||
1

הבילויים המובילים של בחורי הישיבות

||
23

סוגיית גיוס חרדים

||
181

"להתנגד כמה שאפשר"

||
29

ריתחא דאורייתא

||
5

ניסיון מן השמים

||
14

וקווי השם יחליפו כוח

||
5

אווירת קודש

||
3

חגיגת התורה

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר