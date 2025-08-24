חלוקת מלגות וכוחות חדשים: כך נפתח זמן אלול בביתר עילית

ביתר עילית לבשה חג: מעמד רב רושם נערך בישיבת "עטרת ראובן", לקראת פתיחת 'זמן אלול' הקרוב, בשילוב חלוקת מלגות לתלמידים המצטיינים. באירוע הכביר השתתפו גדולי ראשי הישיבות.
היכל הישיבה התמלא מפה לפה בעשרות תלמידים, תושבים ואוהדי תורה, שבאו לשאוב עידוד והשראה מפיהם של ראשי הישיבה.
את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה: ראש הישיבה הגר"א סאלים. ראש הישיבה הגר"י כהן. הגר"ז כהן (ראש ישיבת "אבני נזר"). הגר"ש ביטאן (ראש ישיבת "דעת חיים"). הגר"ח כהן (ראש ישיבת "באר בתלמוד"). הגר"י לסרי (ראש ישיבת "אש התלמוד"). הגר"י סופר (ראש ישיבת רכסים) והגר"ז כהן (ראב"ד תל אביב).
המעמד הענק הטעין את ציבור התלמידים בכוחות חדשים לקראת זמן אלול, זמן של חשבון נפש ועלייה בתורה וביר"ש.
