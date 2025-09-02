מ-0 ל-320: ההרחבה המרשימה של ישיבת 'מגדל עוז' בגבעת זאב

ישיבת "מגדל עוז" בשכונת 'גבעת זאב החדשה' שנפתחה בזמן אלול תשפ"ב בראשות הגאון רבי יחזקאל אתרוג והגאון רבי ישראל יעקב שמואלביץ, זוכה כעת להיכנס לשנתה הרביעית, כשלראשונה הקיבוץ בישיבה הוא מבני וועד המייסדים (הבחורים שנכנסו בשנת תשפ"ב). והיא מונה כעת בס"ד 320 תלמידים בלעה"ר כשבראשות הקיבוץ עומד הגאון ר' יעקב ישראל צוקר.
לשיעור א' נכנסו 84 בחורים בכדי לשמור על הייחודיות של הישיבה ולקבל מספר תלמידים כבשנים עברו, במטרה לשמור על הקשר המיוחד של הבחורים בלימוד עם הר"מים והרבנים, ועם ריבוי התלמידים הצטרפו לצוות הישיבה משיבים חדשים.
כמו"כ נשלמו לקראת התחלת הזמן ההכנות הגשמיות עם ריבוי הספסלים והרחבת בית המדרש בפאר והדר עם בנית ארון קודש חדש, והרחבת חדר האוכל והמטבח והוספת עשרות מבני פנימייה חדשים ומפוארים כיאה לבני הישיבה.
