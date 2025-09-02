קשר אישי עם הרבנים מ-0 ל-320: ההרחבה המרשימה של ישיבת 'מגדל עוז' בגבעת זאב ישיבת "מגדל עוז" בגבעת זאב נכנסת לשנתה הרביעית עם 320 תלמידים | הישיבה הרחיבה את מתקניה וקלטה 84 תלמידים חדשים, תוך שמירה על הקשר האישי עם הרבנים | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

