הושיבו ישיבה על קברו

ברמלה ציינו שלוש שנים ללא חכם שלום זצ"ל | כך נראה מעמד הסיום

במלאת שלוש שנים להסתלקותו של הגאון חכם שלום כהן זצ"ל, התקיים מעמד סיום הש"ס מרשים בישיבת 'אוהל שלום' ברמלה בהשתתפות רבנים בכירים ועשרות מתלמידי הישיבה (עולם הישיבות)

סיום הש"ס בהילולת חכם שלום כהן זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)

במלאת שלוש שנים להסתלקותו לשמי מרום של ראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל, נשיא מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'פורת יוסף', נערך בישיבת בין הזמנים 'אוהל שלום', שבעיר רמלה סיום הש"ס שנלמד ע"י כלל תלמידי הישיבה, בראשות תלמידו הגאון רבי אברהם הכהן, ראש ישיבת 'נר יהודה', וראב"ד רמלה - לוד.

את הישיבה ייסד ראש הישיבה זצ"ל בתקופת הקורונה, ונקראה על שמו 'אוהל שלום'.

המעמד התקיים בהיכל האולם שע"י בית הכנסת "היכל הבנים" בראשות רבי יוסף טדגי, בהשתתפות רבני העיר והקהילות, אברכים ובני ישיבות נכבדים ואישי ציבור והמונים מבני העיר.

בהדרת כבוד והוד קידמו הקהל את פני הרבנים הגאונים, ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יהודה כהן, ואת הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של העיר בני ברק, וכן את בני ראש הישיבה, הרבנים הגאונים רבי אפרים ורבי שמעון כהן.

המעמד נפתח בסיומי המסכתות ע"י בני הישיבות אשר למדו במשך השנה, בהמשך נשאו הרבנים את המשאות המרכזיים, כשהם מחזקים את הבחורים ללכת באורחותיו ובהליכותיו של ראש הישיבה זצוק"ל.

לאחר הסיום פצחו הבחורים בריקודים בשמחתה של תורה. והסבו לסעודת הילולא שהייתה ערוכה כיד המלך.

