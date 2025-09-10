הצצה ראשונה: משכן התורה החדש בבית שמש נחנך ברוב פאר והדר

במעמד מרומם ורב רושם בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות נחנכה ישיבת "תורה ודעת" בבית שמש בראשות הרה"ג אשר אלחדד.

בשעות אחר הצהריים התכנסו ובאו בשערי המבנה החדש של הישיבה ברמת בית שמש ד' הורי הבחורים החשובים אשר הביעו את התפעלותם ממשכן הישיבה החדש אשר ניכר שלא נחסך כל מאמץ להעמיד תורה מפוארה בכלי מפואר לרווחת הבחורים המופלגים למען יהגו בתורתם מתוך הרווחת הדעת.

במעמד רבנים וראשי ישיבות פתח ראש הישיבה את הכנס בדברים נרגשים על גודל הסייעתא דשמיא שהורגשה בכל שלבי הקמת הישיבה אשר היה נראה בחוש כי השגחה פרטית מיוחדת מלוה את המקום אשר נתייסד להגדיל תורה ולהאדירה.

בהמשך נשא דברים, משגיח הישיבה הרה"ג שלמה דוד אשר שמש רבות בשנים כמרביץ תורה ומשגיח בהיכלי התורה בעיצובם של בני תורה מופלגים, אשר האריך בדברים נרגשים להורי הבחורים על יסודות הישיבה החדשה, אשר שמה דגש לראות את התלמידים כבנים ממש, והביא מהמדרש רבה שיעקב אבינו התהדר לפני הקב"ה בזכות שעמל וגידל את י"ב השבטים במסירות וברחמים, ושזו הזכות הגדולה ביותר לבוא עמה ליום הדין המשמש ובא.

כן נשא דברים, הרה"ג יצחק אמסלם אשר דיבר בשבח הישיבה שזכה להכירה מקרוב ואת העומד בראשה בידדות של שנים ואף קבע מזוזה בפתח חדר האוכל בהטעימו שזה בית המדש לדיני ברכות ומסכת דרך ארץ.

כמו כן נשא דברים חמים ידיד ראש הישיבה, הרה"ג יניב ביטון ר"י לצעירים בית שמש אשר האריך לשבח את דרכו החינוכית של ראש הישיבה.

בהדרת כבוד קידמו הקהל את פני הגאון רבי שלמה ידידה זעפרני, המלוה את הישיבה מיום היוסדה על כל צעד ושעל.

לאחר שנשא דברים נרגשים על ראייתו דורי דורת של תלמידי חכמים נקיי דעת העתידים לצמוח ממקום תורה גדול זה, עלתה מאליה שמחתו בראותו מקום תורה מיוחד הצומח ועולה. פצח בריקוד ושירה עם כל בני הישיבה, ומתוך שירה ושמחה של מצוה התלוה לרבני הישיבה לקבוע את המזוזה בשער הישיבה וברך בברכות חמות את הבחורים החשובים והוריהם.

לאחר קביעת כל המזוזות על ידי צוות רבני הישיבה, התכנסו בני הישיבה לתפילת ערבית חגיגית כאשר ניגש לעמוד אביו של ראש הישיבה הרב אהרן אלחדד.

הבחורים החשובים הוריהם התפזרו מתוך תחושת רוממות והתעלות מתוך הודאה לצוות הרבנים המסור הנותן עיניו ולבו לרווחת בניהם לעלותם בדרך העולה בית אל.