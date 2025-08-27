הראשל"צ במושב תירוש: כך תנצלו את שנות הישיבה, השנים לא ישובו

במעמד מרגש ורב רושם נפתח השבוע זמן אלול בישיבת "דרכי איש" במושב תירוש, בשיעור מיוחד שנשא הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, אשר הגיע במיוחד לכבוד האירוע.

בפתח דבריו עמד הראשל"צ על חשיבות לימוד הגמרא, וציין כי זהו היסוד המרכזי שעליו נשען עולם התורה בכל הדורות: "בלי עמל התורה, ובלי שקידה בסוגיות הש"ס והפוסקים, אין קיום לרוחניותו של עם ישראל. דווקא בתקופה זו, בפתיחת זמן אלול – הזמן שבו כולנו מתעלים ומתכוננים לימים הנוראים – עלינו להתחזק ביתר שאת בלימוד ובעמל."

לאחר מכן הדגיש הראשל"צ כי שנות הישיבה הן התקופה היקרה ביותר בחייו של בן תורה: "עליכם לדעת – השנים הללו לא ישובו עוד. אלו השנים שלא תשכחו לעולם. כל מה שתספגו ותבנו בישיבה ילווה אתכם לכל חייכם. לכן עליכם לנצל כל רגע וכל שעה, ולהיות שקועים בעמל התורה באמת ובמסירות."

ראש הישיבה, הגאון רבי ראובן והב, הודה לראשל"צ על הטרחה וההגעה המיוחדת, וציין כי נוכחותו בישיבה מעניקה חיזוק עצום לתלמידים בפתיחת זמן אלול. התלמידים יצאו מחוזקים מהשיעור ומדברי ההדרכה, מתוך קבלה להתחזק בעמל התורה וברוח ההתמדה לכל אורך הזמן.