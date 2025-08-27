כיכר השבת
הסוד להצלחה

הראשל"צ במושב תירוש: כך תנצלו את שנות הישיבה, השנים לא ישובו

הראשל"צ הגאון רבי  דוד יוסף נשא שיעור מיוחד בפתיחת זמן אלול בישיבת "דרכי איש" במושב תירוש, והדגיש את חשיבות לימוד התורה והניצול המיטבי של שנות הישיבה (עולם הישיבות)

פתיחת הזמן בדרכי איש (צילום: אברימי בדלוב)

במעמד מרגש ורב רושם נפתח השבוע זמן אלול בישיבת "דרכי איש" במושב תירוש, בשיעור מיוחד שנשא הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, אשר הגיע במיוחד לכבוד האירוע.

בפתח דבריו עמד הראשל"צ על חשיבות לימוד הגמרא, וציין כי זהו היסוד המרכזי שעליו נשען עולם התורה בכל הדורות: "בלי עמל התורה, ובלי שקידה בסוגיות הש"ס והפוסקים, אין קיום לרוחניותו של עם ישראל. דווקא בתקופה זו, בפתיחת זמן אלול – הזמן שבו כולנו מתעלים ומתכוננים לימים הנוראים – עלינו להתחזק ביתר שאת בלימוד ובעמל."

לאחר מכן הדגיש הראשל"צ כי שנות הישיבה הן התקופה היקרה ביותר בחייו של בן תורה: "עליכם לדעת – השנים הללו לא ישובו עוד. אלו השנים שלא תשכחו לעולם. כל מה שתספגו ותבנו בישיבה ילווה אתכם לכל חייכם. לכן עליכם לנצל כל רגע וכל שעה, ולהיות שקועים בעמל התורה באמת ובמסירות."

ראש הישיבה, הגאון רבי ראובן והב, הודה לראשל"צ על הטרחה וההגעה המיוחדת, וציין כי נוכחותו בישיבה מעניקה חיזוק עצום לתלמידים בפתיחת זמן אלול. התלמידים יצאו מחוזקים מהשיעור ומדברי ההדרכה, מתוך קבלה להתחזק בעמל התורה וברוח ההתמדה לכל אורך הזמן.

פתיחת הזמן בדרכי איש (צילום: אברימי בדלוב)
פתיחת הזמן בדרכי איש (צילום: אברימי בדלוב)
פתיחת הזמן בדרכי איש (צילום: אברימי בדלוב)
פתיחת הזמן בדרכי איש (צילום: אברימי בדלוב)
פתיחת הזמן בדרכי איש (צילום: אברימי בדלוב)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

פגישה היסטורית

|

וּבָהֶם נֶהְגֶּה יוֹמָם וָלַיְלָה

|

צפו בתיעוד

|

צלל אל ים התלמוד

||
3

ש

באווירה מרוממת

אסף מגידו|מקודם

קולה של תורה

||
9

ומי הר"מ שהצטרף?

||
5

ללא הקדמות

||
3

לגיונו של מלך

|

מאיראן לבני ברק

||
8

דור ממשיך

|

לֹא שַׂמְתָּ חֶלְקֵנוּ מִיּוֹשְׁבֵי קְרָנוֹת

||
2

שֶׁלֹּא יָמוּשׁ הַתּוֹרָה

||
2

הצצה נדירה

||
1

יּוֹשְׁבֵי בֵּית הַמִּדְרָשׁ

||
1

רגעים מרגשים

||
3

פותחים זמן אלול

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר