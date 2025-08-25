מתוך געגועים לדמותו של ראש הישיבה הנערץ, נפתחה היום (שני) זמן אלול בהיכל ישיבת 'גאון יעקב' בבני ברק, בצל היעדרו של ראש הישיבה הגאון רבי זאב ברלין זצ"ל, שהלך לעולמו בחודש אדר האחרון.

את משא פתיחת הזמן נשא בנו וממשיך דרכו, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא ברלין. בדבריו, התייחס ראש הישיבה בכאב להיעדרו הפיזי של אביו, אך הדגיש כי רוחו ודרכו של אביו ממשיכות ללוות את הישיבה.

"אף על פי שזאת הפתיחה הראשונה ללא נוכחותו, רוחו הקדושה מרחפת מעל היכל הישיבה", אמר ראש הישיבה. "הבחורים ימשיכו להגות בתורה על פי דרכו, והוא וודאי ירווה נחת ממרומים לראות פרי עמלו".