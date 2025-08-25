כיכר השבת
דור ממשיך

"רוחו מרחפת": מתוך געגועים בהיכל - כך נפתח זמן אלול ב'גאון יעקב'

ישיבת 'גאון יעקב' פתחה את זמן אלול לראשונה ללא ראש הישיבה הנערץ הגאון רבי זאב ברלין זצ"ל | במעמד נשא בנו ממלא מקומו, את השיחת פתיחת הזמן, כשהוא מעלה את זכרונו של אביו זצ"ל מייסד הישיבה (עולם הישיבות)

פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)

מתוך געגועים לדמותו של ראש הישיבה הנערץ, נפתחה היום (שני) זמן אלול בהיכל ישיבת 'גאון יעקב' בבני ברק, בצל היעדרו של ראש הישיבה הגאון רבי זאב ברלין זצ"ל, שהלך לעולמו בחודש אדר האחרון.

את משא פתיחת הזמן נשא בנו וממשיך דרכו, ראש הישיבה . בדבריו, התייחס ראש הישיבה בכאב להיעדרו הפיזי של אביו, אך הדגיש כי רוחו ודרכו של אביו ממשיכות ללוות את הישיבה.

"אף על פי שזאת הפתיחה הראשונה ללא נוכחותו, רוחו הקדושה מרחפת מעל היכל הישיבה", אמר ראש הישיבה. "הבחורים ימשיכו להגות בתורה על פי דרכו, והוא וודאי ירווה נחת ממרומים לראות פרי עמלו".

פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת גאון יעקב (צילום: שוקי לרר)

