כיכר השבת
שִׁבְתִּי בְּבֵית ה'

70 בני עלייה בחרו: להישאר במקום תורה באלעד במקום הצעות מפתות

התרגשות בעיר אלעד | ישיבת "אמרי חכמה" פתחה את שעריה לקראת הזמן החדש, במיוחד לבני תורה משיעורי קיבוץ | הישיבה בראשות הרה"ג ר' מרדכי שפירא מציעה מסלול ייחודי להמשך לימוד תורה מעמיק | צפו בתיעוד המרגש מתוככי ההיכל (עולם הישיבות)

פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)

בניגוד לפתיחת זמן רגילה בישיבות, עיר התורה אלעד חווה התרגשות מיוחדת: פתיחת 'זמן אלול' בישיבת הקיבוץ "אמרי חכמה". ישיבה זו, בראשות הרה"ג ר' מרדכי שפירא, פותחת את שעריה לקהל שונה וייחודי - לא בחורים צעירים, אלא בני תורה משיעורי קיבוץ שבחרו להישאר ולהגות בתורה הקדושה.

בשונה מישיבות אחרות, כאן מתכנסים עשרות בני עלייה, מטובי עולם הישיבות, שבחרו לוותר על הצעות מפתות, ולהמשיך להשתעשע "בסוגיות הש"ס", ב"הוויות אביי ורבא" כשהם יוצרים קבוצה של כ-70 בחורים יראי שמיים, יחד הם יחדיו פותחים את הזמן בקול תורה ובהתרגשות רבה.

הישיבה, מונה כ-70 בחורים, והיא מהווה פנינה ייחודית בעולם הישיבות, המציעה מסלול מיוחד לאלו שמבקשים להמשיך ללמוד, ולאו דווקא במסגרת הרגילה.

כִּי טוֹב סַחְרָהּ מִסְּחַר כָּסֶף וּמֵחָרוּץ תְּבוּאָתָהּ.

פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)
פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)
פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)
פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)
פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)
פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)
פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)
פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)
פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)
פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)
פתיחת הזמן בישיבת 'אמרי חכמה' (צילום: שמואל חפץ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

שִׁבְתִּי בְּבֵית ה'

|

רגעי הוד

|

חיבור של תורה

|
ש

זינוק של 150% 

אסף מגידו|מקודם

רוח חדשה בישיבה

||
2

הצצה ראשונה

|

מ-4 יבשות לקריית גת

||
2

רגעי קדושה

|

שִׁבְתִּי בְּבֵית ה'

||
2

מבקשים התערבות

||
11

פגישה היסטורית

||
17

וּבָהֶם נֶהְגֶּה יוֹמָם וָלַיְלָה

|

צפו בתיעוד

||
2

צלל אל ים התלמוד

||
4
ש

באווירה מרוממת

אסף מגידו|מקודם

קולה של תורה

||
10

ומי הר"מ שהצטרף?

||
8

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר