70 בני עלייה בחרו: להישאר במקום תורה באלעד במקום הצעות מפתות

בניגוד לפתיחת זמן רגילה בישיבות, עיר התורה אלעד חווה התרגשות מיוחדת: פתיחת 'זמן אלול' בישיבת הקיבוץ "אמרי חכמה". ישיבה זו, בראשות הרה"ג ר' מרדכי שפירא, פותחת את שעריה לקהל שונה וייחודי - לא בחורים צעירים, אלא בני תורה משיעורי קיבוץ שבחרו להישאר ולהגות בתורה הקדושה.

בשונה מישיבות אחרות, כאן מתכנסים עשרות בני עלייה, מטובי עולם הישיבות, שבחרו לוותר על הצעות מפתות, ולהמשיך להשתעשע "בסוגיות הש"ס", ב"הוויות אביי ורבא" כשהם יוצרים קבוצה של כ-70 בחורים יראי שמיים, יחד הם יחדיו פותחים את הזמן בקול תורה ובהתרגשות רבה.

הישיבה, מונה כ-70 בחורים, והיא מהווה פנינה ייחודית בעולם הישיבות, המציעה מסלול מיוחד לאלו שמבקשים להמשיך ללמוד, ולאו דווקא במסגרת הרגילה.

כִּי טוֹב סַחְרָהּ מִסְּחַר כָּסֶף וּמֵחָרוּץ תְּבוּאָתָהּ.