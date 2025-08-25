בני ברק שוקקת חיים: אלפי תלמידים שבו לספסל הלימודים | תיעוד

עם הישמע קול השופר, עיר התורה והחסידות בני ברק התעטרה הבוקר - ראש חודש אלול במראה מרומם, כשאלפי תלמידי הישיבות פתחו את 'זמן אלול' - התקופה הנחשבת למשמעותית ביותר בעולם הישיבתי, המהווה שיא של התעלות ודבקות.

עם צפירת ההתחלה, שבו רבבות הבחורים להיכלי הישיבות. זהו אינו רק יום פתיחת שנת הלימודים, אלא נקודת מפנה רוחנית: התלמידים עלו כיתה ומיד החלו בלימוד אינטנסיבי, מתוך מטרה להכין את עצמם בצורה המיטבית לקראת הימים הנוראים הקרבים ובאים.

התלמידים, שחזרו מחופשת הקיץ, מילאו את בתי המדרש ואת ספסלי הלימוד. על פי המסורת, בחורים רבים לא ישובו לביתם עד לאחר יום כיפור, ובחלקם אף רק לקראת חג הסוכות. כבר כעת, בתיקים של חלק מהבחורים, ניתן למצוא את המחזורים לראש השנה וליום כיפור, כסימן לכך שהם נכנסים לתקופה מרוכזת של עבודה רוחנית, ללא הפסקה.

בכל פינה בעיר ניכרים הריכוז, החשבון נפש והרצון להתעלות לקראת השנה החדשה, ומלמדים עד כמה בני ברק שואבת את כוחה מהתורה ומהישיבות שבה.

אנשי המשטרה הצבאית, שימו לב:

עם פתיחת 'זמן אלול', מתחילה עונה חדשה של עבודה רוחנית, ולכם, המלאכה נעשית קשה יותר. בחורי הישיבות, שהיו פזורים בבתיהם ברחבי הארץ במהלך הקיץ, שבו כעת ל'ערי המקלט' שלהם – הישיבות.

זכרו זאת: מהיום, החיפושים שלכם הפכו למסובכים יותר. שעפסיל מרמת אלחנן לא נמצא עוד בביתו, אלא שוקד על תלמודו בישיבה בבאר יעקב. וזבולון מחיפה יושב ולומד כעת בהיכל ישיבת פוניבז'. כל בחור שב לבית מדרשו, וכל פינה בישיבות הופכת למבצר של תורה.

כך, בעולם הישיבות, הלימוד והדבקות הופכים למגן עבור הבחורים, המתרכזים מעתה אך ורק בלימודם, הרחק מהפרעות העולם החיצון... בקיצור, חפשו לכם עבודה אחרת!