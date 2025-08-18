כיכר השבת
אווירת קודש

קעמפ 'קרית מלך': החוויה הרוחנית שכבשה את נתניה

תלמידי ישיבת 'קרית מלך' יצאו לימי מנוחה בקעמפ קיץ מיוחד בעיר נתניה, שכלל סדרי לימוד, שיעורים ומעמד סיום מסכת פסחים בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קנייבסקי | במהלך הימים הנעלים הורגשה במקום אווירת קודש מרוממת של תורה ושמחה (עולם הישיבות)

מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)

במהלך ימי הקיץ, יצאו תלמידי ישיבת 'קרית מלך' לקעמפ מפואר בעיר נתניה, במטרה להחליף כוחות ולהתעלות ברוחניות. הקעמפ, שהתקיים באווירה מרוממת, כלל סדרי לימוד מסודרים, שיעורים מיוחדים, ומעמדים רוחניים מרגשים.

שיאו של הקעמפ היה מעמד הסיום המסורתי על מסכת פסחים, שנלמדה בעמל ויגיעה במהלך זמן הקיץ. המעמד נערך בהשתתפות מאות מתלמידי הישיבה, ובראשות ראש הישיבה, הגאון רבי שלמה קנייבסקי. במהלך הסעודה החגיגית, קם ראש הישיבה לריקוד נלהב לכבוד התורה ולומדיה, כאשר תלמידי הישיבה מצטרפים בשירה ובשמחה.

הקעמפ כלל גם שיעורים מיוחדים, שיחות חיזוק, וסדרי לימוד מסודרים, במטרה להמשיך את ההתקדמות הרוחנית גם בתקופת בין הזמנים. התלמידים הביעו את תודתם להנהלת הישיבה על ההשקעה הרבה בארגון הקעמפ, אשר תרם רבות לחיזוקם הרוחני והאישי.

הצלם שוקי לרר תיעד את רגעי השמחה וההתרוממות בקעמפ

מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים השנתי בקעמפ ישיבת 'קרית מלך' (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

אווירת קודש

|

חגיגת התורה

|

"להתפלל שימשיכו ללמוד"

||
1

יִקְרְאוּ לִירוּשָׁלִַים כִּסֵּא

|

במעמד ייחודי 

|

זעקת ראשי הישיבות

||
1

האדמו"ר התרגש

||
3

הכח שמגן על כלל ישראל

||
2

שיחה ייחודית • בין הזמנים ב'כיכר'

||
117

עטים מכסף טהור

|

התרגש מידיעת הבחורים

|

לילה של תורה

||
1

באחדות והזדהות מלאה

||
10

ש
אסף מגידו|מקודם

קונפליקט הנסיעה לרבי

||
12
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר