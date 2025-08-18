קעמפ 'קרית מלך': החוויה הרוחנית שכבשה את נתניה

במהלך ימי הקיץ, יצאו תלמידי ישיבת 'קרית מלך' לקעמפ מפואר בעיר נתניה, במטרה להחליף כוחות ולהתעלות ברוחניות. הקעמפ, שהתקיים באווירה מרוממת, כלל סדרי לימוד מסודרים, שיעורים מיוחדים, ומעמדים רוחניים מרגשים.

שיאו של הקעמפ היה מעמד הסיום המסורתי על מסכת פסחים, שנלמדה בעמל ויגיעה במהלך זמן הקיץ. המעמד נערך בהשתתפות מאות מתלמידי הישיבה, ובראשות ראש הישיבה, הגאון רבי שלמה קנייבסקי. במהלך הסעודה החגיגית, קם ראש הישיבה לריקוד נלהב לכבוד התורה ולומדיה, כאשר תלמידי הישיבה מצטרפים בשירה ובשמחה.

הקעמפ כלל גם שיעורים מיוחדים, שיחות חיזוק, וסדרי לימוד מסודרים, במטרה להמשיך את ההתקדמות הרוחנית גם בתקופת בין הזמנים. התלמידים הביעו את תודתם להנהלת הישיבה על ההשקעה הרבה בארגון הקעמפ, אשר תרם רבות לחיזוקם הרוחני והאישי.

הצלם שוקי לרר תיעד את רגעי השמחה וההתרוממות בקעמפ