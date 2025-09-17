מעמד ענק ומרגש התקיים אמש (שלישי) בעיר התורה והחסידות בני ברק, כאשר בראשות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, נחנך ברוב פאר והדר 'בית הוראה הספרדי' החדש והמפואר "היכל שמעון" אשר הוקם בקהילת "היכל מרן" רבנו יוסף קארו בעיר, לזכרו של המרא דאתרא הגה"צ רבי שמעון מלכה זצוק"ל בראשות בנו ממשיך דרכו המרא דאתרא וראש הכוללים הגאון רבי ניסים מלכה, ובנשיאותו והדרכתו של הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, נשיא הקהילה.

הראשל"צ קבע מזוזה בבית הוראה החדש ומסר שיעור מצומצם לפני דייני הבית הוראה על חשיבות הפסיקה וההלכה ע"פ פסקי מרן ה'בית יוסף' זיע"א ואביו מרן רבי עובדיה יוסף זיע"א, כמו כן העלה זכרונות הוד, מהרב זצ"ל שהיה דבוק בלו"נ אל אביו הגר"ע יוסף זצ"ל כל ימי חייו, וכעת זוכה שמקימים מקום תורה לזכרו, בבחינת הושיבו ישיבה על קברו.

לאחמ"כ הופיע הראשל"צ בהיכל בית המדרש לשיעור בעיניני דיומא לפני הקהל הרב שהתאספו לשמוע דבר ה' מירושלים.