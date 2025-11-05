כיכר השבת
במעמד ראשי העיר: ראש הישיבה הרים כוסית 'לחיים' לכבוד חנוכת סמינר ברסלב

במעונו של ראש הישיבה נערכה מסיבת 'לחיים' לרגל חנוכת בית הספר והסמינר החדש לבנות - 'בנות ציון' של מוסדות ברסלב 'חיי עולם', בהשתתפות ראשי העיר והנהלת המוסדות | צפו בתיעוד (חרדים)

מעמד לחיים אצל הגרמ"ה הירש לרגל חנוכת בית ספר וסמינר 'בנות ציון' (צילום: שוקי לרר)

במעמד מכובד ומרגש שנערך השבוע במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, התכנסו בכירי העירייה יחד עם הנהלת מוסדות 'חיי עולם' למסיבת 'לחיים', לרגל חנוכת בית הספר והסמינר החדש לבנות, 'בנות ציון'.

המעמד התקיים בראשות הגאון רבי עקיבא אלכורת, נשיא מוסדות ברסלב "חיי עולם", אשר מרביץ תורה וחסידות בקרב אלפי משפחות וצעירי הקהילה.

באירוע השתתפו ראשי העיר שהגיעו לכבד את הפתיחה ואת המפעל החינוכי הגדול, לצד אנשי הנהלת הסמינר והמוסדות שפעלו ללא לאות להקמת בית החינוך החדש.

המשתתפים זכו לשמוע דברי הדרכה וברכה מפי ראש הישיבה, שעמד על חשיבות גידול בנות ישראל בדרך התורה והיראה, והפליא בשבחם של מקימי המוסד החדש והעומדים בראשו, על פעולתם למען הדור הבא של בנות ישראל. ראש הישיבה בירך את המוסדות שיצליחו בעבודת הקודש ושיעמידו דורות ישרים ומבורכים.

