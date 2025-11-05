במעמד מכובד ומרגש שנערך השבוע במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, התכנסו בכירי העירייה יחד עם הנהלת מוסדות ברסלב 'חיי עולם' למסיבת 'לחיים', לרגל חנוכת בית הספר והסמינר החדש לבנות, 'בנות ציון'.

המעמד התקיים בראשות הגאון רבי עקיבא אלכורת, נשיא מוסדות ברסלב "חיי עולם", אשר מרביץ תורה וחסידות בקרב אלפי משפחות וצעירי הקהילה.

באירוע השתתפו ראשי העיר שהגיעו לכבד את הפתיחה ואת המפעל החינוכי הגדול, לצד אנשי הנהלת הסמינר והמוסדות שפעלו ללא לאות להקמת בית החינוך החדש.

המשתתפים זכו לשמוע דברי הדרכה וברכה מפי ראש הישיבה, שעמד על חשיבות גידול בנות ישראל בדרך התורה והיראה, והפליא בשבחם של מקימי המוסד החדש והעומדים בראשו, על פעולתם למען הדור הבא של בנות ישראל. ראש הישיבה בירך את המוסדות שיצליחו בעבודת הקודש ושיעמידו דורות ישרים ומבורכים.