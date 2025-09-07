שמחה כפולה בירושלים: ברית לילדים תאומים מיוחסים 

בירושלים נערכה שמחת ברית מרגשת לילדים התאומים, ניני הרבנים, הגאון רבי יעקב הלל, נכד לבנו הרה"ג רבי יצחק הלל, רב ביהמ"ד 'אהבת שלום' ברמות, ולגאון רבי יהושע ברכץ, נכד לחתנו הרה"ג רבי משה כהן, מרבני ישיבת 'משכן חיים'.
בסנדקאות לתינוק הראשון כובד הסבא רבא, הגר"י הלל, ובסדנקאות לתינוק השני כובד הסבא רבא הגר"י ברכץ.
את ברית המילה ערך המוהל המיוחד, הגה"צ רבי יצחק כהן, רבה של שכונת 'שמואל הנביא' בירושלים.
עוד השתתפו בשמחה הרבנים הגאונים: רבי נפתלי אברג'ל, רב קהילות האברכים ב'נווה יעקב' ובברכפלד, רבי פנחס מוסבי, רב בית הכנסת 'בית הוראה', רבי אברהם כהן, דומ"ץ העדה החרדית הספרדית, רבי אהרן כהן, מרבני שכונת 'בית וגן', רבי אליהו הלל, ראש רשת הכוללים 'אהבת שלום' ועוד.
