שמחה גדולה כולם נקבצו ובאו: הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי דוד יוסף חיתן את נכדתו הראשונה המונים נהרו השבוע לבנייני האומה בעיה"ק ירושלים, לשוש ולשמוח בשמחתו הגדולה של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, בנישואי נכדתו הראשונה למזל טוב, הכלה, בת לבנו חביבו, הרב עובדיה יוסף, ראש בית המדרש “יחוה דעת” | בשמחה השתתפו אלפים, ובראשם מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה, ראשי ישיבות, רבני ערים ויישובים, דיינים מכל בתי הדין הרבניים ברחבי הארץ | לצד ההנהגה הרוחנית, נטלו חלק גם אישי ציבור בכירים - שרים, חברי כנסת, ראשי ערים, סגני ראשי ערים וראשי מועצות דתיות, שעלו ובאו לברך את הראשל"צ לרגל השמחה השרויה במעונו | יעקב כהן מגיש תיעוד ענק (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:52