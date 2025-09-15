כיכר השבת
בני ברק: הרה"ג יוסף משדי הוכתר במעמד מיוחד לרב קהילת 'היכל השם'

במעמד רב רושם בהשתתפות מאות בני תורה ורבנים, הוכתר הגאון רבי יוסף משדי לרבה של קהילת 'היכל השם' בצפון בני ברק | במעמד הושק ספרו החדש בסדרת "הורני חוקיך" | טרם המעמד האצילו גדולי הדור את ברכותיהם (חרדים)

מעמד הכתרת הגר"י משדי לרב קהילת "היכל השם" פרדס כץ (צילום: נועם אליהו)

מעמד הכתרה רב רושם נערך השבוע באולם הפיס ברחוב פתאיה בבני ברק, בו הוכתר הגאון רבי יוסף משדי , אב"ד 'מדרש הוראה' ומחבר סדרת הספרים "הורני חוקיך", לרבה של קהילת 'היכל השם' בצפון העיר. המעמד המיוחד ציין גם שנתיים ליסוד הקהילה הפורחת, שהפכה למוקד של תורה ויראת שמים בשכונת פרדס כץ.

ימים ספורים לפני המעמד, עלו אברכים מהקהילה לבתיהם של גדולי ישראל וחברי מועצת חכמי התורה על מנת לקבל את הסכמתם להכתרה. בין הרבנים שהעניקו את ברכתם והסכמתם: ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, גאב"ד 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי אברהם סאלים, ראש ישיבת 'אורחות תורה' הגאון רבי שרגא שטיינמן, וראש ישיבת 'אהבת שלום', הגאון רבי יעקב הלל , כל אחד מהם הרעיף שבחים על הגר"י משדי ובירכו בחום שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

במעמד שנערך ברוב פאר והדר לכבודה של תורה השתתפו רבנים, אישי ציבור ומאות בני תורה, בראשות: רבה של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון, הגאון רבי יצחק רצאבי, הגאון רבי אליהו סבג, הגאון רבי נתנאל בן סניור, הגאון רבי דוד הלל, הגאון רבי אליהו זכותא, הגאון רבי דוד עידאן, הגאון רבי ישי צארום, הגאון רבי יעקב שולמן ורבני קהילות נוספים.

עם כניסתו של רב הקהילה החדש למעמד, נעמד הקהל על רגליו בשירה אדירה, כשמקהלת הילדים מנצחת על מלאכת השירה.

לרגל האירוע, יצא לאור ספרו החדש של הרב משדי, חלק נוסף בסדרת "הורני חוקיך" העוסק בהלכות ומנהגים לימים הנוראים, והוא חולק במקום למשתתפים.

את המעמד הנחה הרב ישי יפת, אשר סקר בהרחבה את פעילות הקהילה ואת התפתחותה בשנתיים האחרונות. בסיום דבריו הודה בשם המשתתפים למייסד הקהילה, הרב אלעד חדד, ולגבאי המסור הרב אהרן כהן, על מסירותם הרבה למען הקמת וחיזוק הקהילה.

בסיום המעמד הוקרנה מצגת מרגשת שהציגה את המסע המופלא של הקהילה מאז הקמתה. המעמד נחתם בשירי רגש וניגוני ימים נוראים עם בעל המנגן הרב משה וינטרוב.

מעמד הכתרת הגר"י משדי לרב קהילת "היכל השם" פרדס כץ (צילום: נועם אליהו)
