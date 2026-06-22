במעמד נרגש ונעלה הוכנס בשבוע האחרון ספר תורה מהודר לקהילת 'ברית אברהם' לדוברי רוסית בניו ג'רזי, פרי יוזמתם של רב הקהילה הרב מרדכי קנלסקי ורעייתו הרבנית.

הרעיון היה לאפשר לכל יהודי באשר הוא לרכוש אות בספר התורה במחיר סמלי של שני דולרים בלבד, וזאת לאור קריאתו המפורסמת של הרבי מליובאוויטש זצ"ל, שהביע חפצו שלכל יהודי תהיה אות בספר תורה כללי כסגולה לאחדות ושמירה. לדברי הרב, למעלה מ-30,000 יהודים מכל קצווי תבל רכשו אותיות בספר התורה.

חומש דברים הוקדש במיוחד לעילוי נשמתם של יהודים שלא זכו לקבר ישראל או למצבה: חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, נספי השואה, ויהודים רבים שנפטרו בתוככי ברית המועצות ורוסיה לאורך השנים. מעמד סיום כתיבת האותיות האחרונות נערך בערב ראש חודש תמוז, ימים ספורים לפני יום ההילולא ג' בתמוז של הרבי מליובאוויטש זצ"ל.

אחד הרגעים הבולטים באירוע נרשם כאשר בכירה בממשל האמריקני, המשמשת כראש מטה (Chief of Staff) בלשכת מושל מדינת ניו ג'רזי, הגיעה למקום יחד עם בעלה ושני בניה. המשפחה, שעד כה הייתה רחוקה מכל סממן יהודי, חוותה במקום סגירת מעגל היסטורית: בעיצומו של המעמד, הבעל ושני הבנים הפשילו שרוולים והניחו תפילין לראשונה בחייהם, לצד עשרות משתתפים נוספים שחגגו במקום את "בר המצווה" המאוחרת שלהם.

האות האחרונה בספר התורה נכתבה לכבודם ולזכרם הטהור של הרבי מליובאוויטש זצ"ל והרבנית הצדקנית ע"ה, ומיד לאחר מכן יצאה התהלוכה לרחובה של עיר, כשהמונים מהתושבים מפזזים בעוז לכבוד התורה ולומדיה.

עם הגעתו של הספר לבית הכנסת, יצאו חשובי הקהל עם 11 ספרי התורה מתוך ארון הקודש וקידמו את הספר החדש ברינה. על מעיל הקטיפה של הספר החדש נרקמה באותיות זהב הסיסמה: "One Nation, One Torah" – עם אחד, תורה אחת.