היכל ישיבת "תורה ואמונה", שהוקם על ידי האדמו"ר מבעלזא, לבש חג. בחורי הישיבה, אברכי הכולל, רבנים ואישי ציבור מכל רחבי הארץ מילאו את היכל הישיבה, שהפך למשך שעות ארוכות לתל תלפיות של תורה, שמחה והתעלות, לרגל מעמד החיזוק המרכזי והמרומם שנערך במקום.

המעמד הכביר, שנועד להעצים את בחורי החמד ולרומם את קרנה של תורה ועולם התשובה, שולב עם שמחת השבע ברכות לבנו של מנכ"ל הישיבה וארגון צהר, הרב מנחם הלל קליין.

את שולחן המזרח כיבדו שורה ארוכה של גדולי תורה, ראשי ישיבות ופוסקי הלכה בולטים, אשר הגיעו במיוחד כדי להביע את הערכתם העצומה לבחורי הישיבה ולחזק את ידיהם: בינהם, גדול מחזירי התשובה, הגאון רבי ראובן אלבז ראש ישיבת "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה; הגאון רבי יצחק אזרחי ראש ישיבת מיר; והפוסק הגאון רבי משה ברנדסדורפר. כולם נשאו דברי חיזוק והדרכה נלהבים, שריתקו את הבחורים ונסכו בהם כוחות רוחניים עצומים.

השמחה עלתה על גדותיה עם השתתפותם של פארי ומשפיעי חסידות בעלזא, ובראשם הגאון רבי פנחס פרידמן, ראש ישיבת "מבקשי השם", לצד הרה"ג רבי שלום רוקח והרה"ג רבי אברהם שמואל צבי רוקח, נכדיו החשובים של האדמו"ר מבעלא, אשר הגיעו לחלוק כבוד לבחורי הישיבה ולמפעל הקירוב הקדוש.

בקשב רב נשמעו דבריו המרתקים של הגאון רבי פנחס פרידמן, אשר חיבר בנאומו בכישרון רב בין פרשת השבוע, התקרבות הבחורים ושמחת השבע ברכות. לאחר מכן נשא דברים הרה"ג רבי שלום רוקח, שבדבריו עודד את הבחורים להכיר בערכם ולהאמין בכוחותיהם ובכישרונותיהם, ומתוך כך למצוא את הכוח לעבור את המסע המורכב אל היהדות הצרופה חרף האתגרים שבדרך. אחריו נשא דברים הרה"ג רבי אברהם שמואל צבי רוקח, שסיפר לתלמידים היקרים על דאגתו האישית של זקנו, האדמו"ר מבעלזא, לפריחתה ולשגשוגה של הישיבה בכלל ולכל תלמיד בפרט.

אחד מרגעי השיא של הערב נרשם כאשר הגר"ר אלבז והגר"י אזרחי קמו יחד לריקוד משותף וסוחף עם הבחורים ואברכי הכולל. המחזה המרומם של גדולי התורה הרוקדים בהתרגשות לכבודה של תורה ולכבודם של הבחורים סחף את ההיכל כולו לפרץ אדיר של שירה, שמחה ואחדות.

במעמד הביעו גדולי התורה הערכה עמוקה לפעולות הכבירות של המהפכה הרוחנית ועולם הקירוב, המתנהלים ביוזמתו ובהכוונתו של האדמו"ר מבעלזא.

את דבר הישיבה השמיע בעוז ובגאון, פה מפיק מרגליות, מרבני הישיבה במשך שנים רבות, הגאון רבי אליעזר חיים וובר.

את קולו של עולם החסידות הביא סגן השר ישראל אייכלר, אשר נשא דברים חוצבי להבות ועורר התרגשות רבה באולם. בדבריו הרחיב על החביבות העצומה שרוחש האדמו"ר מבעלזא לבחורים היקרים הללו, וציין בהתרגשות: "אתם, בחורי ישיבת תורה ואמונה, בבת עינו של האדמו"ר מבעלזא ושל כל גדולי הדור. כל בחור כאן הוא עולם מלא, והעובדה שאתם יושבים והוגים בתורה היא השמחה האמיתית של כלל ישראל".

עוד השתתפו במעמד חברי הנהלת מוסדות התשובה, הרב אהרן יהודה קוט ממייסדי "תורה ואמונה" והרב שלמה דב וידר. כן פיאר בנוכחותו את שולחן המזרח הרב החסיד הישיש רבי מרדכי וובר, ממקימי ובוני הבניין, אשר התרגש לראות את התלמידים ממלאים את היכל בית המדרש.

כמו כן השתתפו ראש ישיבת בית שערים, הגאון רבי אליעזר זאב קליין, רבני הישיבה שמשקיעים את כוחם ומרצם במסירות אין קץ למען תלמידי הישיבה בכל ימות השנה, ומרצי ארגון "צהר", ובהם, הרב נתן רוזן, הרב יוסף פורטל, הרב יצחק פנגר, הרב מרדכי ארם צובא, והרב שמואל רוטנר, אשר נטלו חלק בשמחה הגדולה.

המעמד ננעל מתוך תחושת רוממות, כאשר המשתתפים נושאים עמם מטען רוחני רב והכרה עמוקה בחשיבותם ובמקומם המרכזי בעולם התורה ובמפעל התשובה המפואר.