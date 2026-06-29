יד ביד עם המשוררים לקול צלילי הנגנים; ראש הישיבה קם לריקוד סוער עם בעלי המנגנים בבני ברק נחגגה שמחת השבע ברכות לנין ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו • צפו בתיעוד המרהיב שבו ראש הישיבה קם ממקומו, מעודד את הזימרה בידיו ורוקד יחד עם בעלי המנגנים בהתלהבות (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:00