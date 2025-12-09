כיכר השבת
בהשתתפות החיילים הנרגשים

רגע מרגש בבית חורון: ספר תורה נייד הוכנס ליחידה מובחרת

מחזקים את רוח הלוחמים: ספר תורה נייד ה-52 הוכנס ליחידה במשמר הגבול בטקס מרגש | מוסדות תפארת רפאל בראשות הרב זביחי ממשיכים לחזק את רוח הלוחמים בכל רחבי צה"ל | צפו בתיעוד (צבא)

שמחה של מצווה בבסיס בית חורון של משמר הגבול בהכנסת ספר תורה ייחודי ה-52 במספר, שהוכנס בטקס מרגש ליחידה מובחרת במשמר הגבול ביוזמת מוסדות "תפארת רפאל" בתל אביב בראשות מזכה הרבים הרב שלמה זביחי, רבה של הקהילה המשהדית פרסית.

במעמד סיום כתיבת האותיות קיבלו כל המשתתפים "קבלת עול מלכות שמיים". וכך יצאו לתהלוכת הכנסת ספר התורה ברחובה של עיר מתוך שמחה של מצווה שהקיפה את הבסיס בשירה ובריקודים יחד עם מאות חיילים ומפקדים מהבסיס ומחוצה לו שהתרגשו לקחת חלק באירוע מיוחד וקדוש זה. האירוע נחתם בסעודת מצווה מפוארת ומגוונת בבסיס כיאה וכנאה להכנסת ספר תורה.

הזמר שוקי סלומון מספר לנו: זכיתי להצטרף לפעילות האדירה שלהם - הכנסת ספר תורה מהודר מתוך עשרות ספרי תורה שכבר הכניסו ליחידות הצבאיות וכוחות הביטחון, אירוע מלא שמחה וקדושה עם מאות חיילים שלקחו חלק בשמחה התורה וכמובן סעודת מצווה גדולה לכל המשתתפים.

ר' רפאל זביחי מנכ"ל המוסדות מספר לנו: זכינו להכניס עשרות ספרי תורה מהודרים ביותר וזה ספר התורה ה-52 שאנו זוכים להכניס ליחידות צבאיות.

לבקשת יחידה מסווגת התבקשנו לכתוב ספר תורה קטן ספרדי אך בנרתיק אשכנזי שיהיה אפשר לניידו ממקום למקום בקלות גם מעבר לקווי האוייב. שזכות ספר התורה תגן בעד חיילנו וכלל עם ישראל - אמן

