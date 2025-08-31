רוח חדשה בישיבה התרגשות במודיעין עילית: זמן אלול יצא לדרך ב'עטרת ישראל' בישיבת 'עטרת ישראל' שבמודיעין עילית נפתח זמן אלול בחדווה ובשמחה, כאשר התלמידים והרבנים התכנסו בהיכל הישיבה ללימוד תורה | במהלך הסדר לימוד, ה'ר"מים' הסתובבו בין השולחנות, שקועים בוויכוח תלמודי עם הבחורים | הרגע המיוחד הונצחה, כשהצעירים החדשים שהצטרפו לישיבה ניסו לצלול ל'ים התורה' יחד עם התלמידים המבוגרים | שיאו של הסדק היה עם הופעתו של ראש הישיבה, הגאון רבי בן ציון אזרחי, שנשא את המשא המרכזי והפיח רוח חדשה בתלמידים לקראת הזמן החדש (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:45