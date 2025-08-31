כיכר השבת
רוח חדשה בישיבה

התרגשות במודיעין עילית: זמן אלול יצא לדרך ב'עטרת ישראל'

בישיבת 'עטרת ישראל' שבמודיעין עילית נפתח זמן אלול בחדווה ובשמחה, כאשר התלמידים והרבנים התכנסו בהיכל הישיבה ללימוד תורה | במהלך הסדר לימוד, ה'ר"מים' הסתובבו בין השולחנות, שקועים בוויכוח תלמודי עם הבחורים |  הרגע המיוחד הונצחה, כשהצעירים החדשים שהצטרפו לישיבה ניסו לצלול ל'ים התורה' יחד עם התלמידים המבוגרים | שיאו של הסדק היה עם הופעתו של ראש הישיבה, הגאון רבי בן ציון אזרחי, שנשא את המשא המרכזי והפיח רוח חדשה בתלמידים לקראת הזמן החדש (עולם הישיבות)

פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)
פתיחת זמן בישיבת 'עטרת ישראל' (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (44%)

לא (56%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

רוח חדשה בישיבה

|

הצצה ראשונה

|

מ-4 יבשות לקריית גת

||
2

רגעי קדושה

|

שִׁבְתִּי בְּבֵית ה'

||
2

מבקשים התערבות

||
11

פגישה היסטורית

||
17

וּבָהֶם נֶהְגֶּה יוֹמָם וָלַיְלָה

|

צפו בתיעוד

||
2

צלל אל ים התלמוד

||
4
ש

באווירה מרוממת

אסף מגידו|מקודם

קולה של תורה

||
10

ומי הר"מ שהצטרף?

||
8

ללא הקדמות

||
3

לגיונו של מלך

|

מאיראן לבני ברק

||
10

דור ממשיך

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר