רוח חדשה בישיבה
התרגשות במודיעין עילית: זמן אלול יצא לדרך ב'עטרת ישראל'
בישיבת 'עטרת ישראל' שבמודיעין עילית נפתח זמן אלול בחדווה ובשמחה, כאשר התלמידים והרבנים התכנסו בהיכל הישיבה ללימוד תורה | במהלך הסדר לימוד, ה'ר"מים' הסתובבו בין השולחנות, שקועים בוויכוח תלמודי עם הבחורים | הרגע המיוחד הונצחה, כשהצעירים החדשים שהצטרפו לישיבה ניסו לצלול ל'ים התורה' יחד עם התלמידים המבוגרים | שיאו של הסדק היה עם הופעתו של ראש הישיבה, הגאון רבי בן ציון אזרחי, שנשא את המשא המרכזי והפיח רוח חדשה בתלמידים לקראת הזמן החדש (עולם הישיבות)
