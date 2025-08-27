בקול רינה של תורה פתחו השבוע את זמן אלול בהיכל ישיבת 'נחלת הלויים' בחיפה בבשורה משמעותית. בעקבות חולשתו של ראש הישיבה המיתולוגי, הגאון רבי ישראל מאיר וייס, מונה הגאון רבי אליהו ארנפרוינד לכהן כראש הישיבה החדש. המינוי המרגש מסמן פרק חדש ומרתק בתולדות הישיבה, אך גם מבטיח לשמר את רוח הלימוד והעבודה שעיצבו את אופייה במשך עשרות שנים.

מינויו של הגר"א ארנפרוינד, שלמעלה מ-35 שנה כיהן כר"מ בישיבה, הוא ביטוי מובהק של המשכיות. הרב ארנפרוינד, הידוע בשיעוריו הבהירים ובעבודת ה' המופלגת שלו, הוא תלמיד חכם מובהק, בוגר ישיבת חברון ואיש שקשר את חייו בישיבה כבר שנים רבות. הוא גיסו של הגאון רבי אשר דויטש זצ"ל ואחיו של הגאון רבי דניאל, משגיח בישיבת תפרח.

הקשר העמוק והרציף של הרב ארנפרוינד עם הישיבה מבטיח שמירה על המסורת והדרך שנטע הגרי"מ וייס. מהלך זה התקבל בברכה על ידי כלל תלמידי הישיבה ובוגריה, אשר רואים בו חיזוק להמשך דרכה התורנית האיתנה.

מיד עם כניסתו לתפקיד, נצפה ראש הישיבה החדש, עומד בלב בית המדרש כשהוא מוקף בתלמידים. כשבמקום לעמוד על בימה או לשאת שיחה רשמית, בחר ראש הישיבה לצלול ישר אל תוך ים התלמוד, אל מרכז העשייה התורנית. הוא נראה מפלפל ומתנצח עם התלמידים, דן עימם בסוגיות תלמודיות מורכבות, ורוח של התלהבות תורנית אפפה את ההיכל כולו.

ישיבת 'נחלת הלויים', המכונה בחיבה בפי תלמידיה 'נחלס', מונה כ-380 בחורים והיא מהווה מגדלור של תורה בצפון הארץ ומהווה מוקד משיכה לבחורים צמאים ללימוד תורה באווירה של עמל, יראת שמיים והתעלות.