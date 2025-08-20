כיכר השבת
בין הזמנים בירושלים

גדולי התורה לבני הישיבות במעמד סיום המסכתות: "אתם מצילים את העולם"

בעיה"ק ירושלים נערכה מעמד מרשים של סיומי מסכתות התקיים בירושלים בהשתתפות גדולי הרבנים | בני התורה זכו לשבחים על התמדתם בלימוד גם בתקופת בין הזמנים (עולם הישיבות)

מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)

בעיה"ק ירושלים התקיים אמש (שלישי) מעמד מרומם ורב רושם של מאות סיומי מסכתות שנלמדו ע"י בני התורה במסגרת ישיבת בין הזמנים בביהמ"ד 'תפארת וגדולה' בראשות הגאון רבי שמעון דרור.

במעמד נטלו חלק מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות: ראש הישיבה הגר"מ צדקה, הראשונים לציון הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר, הגר"נ נוסבויים, הגאון הצדיק המשפיע החסידי רבי נחמן בידרמן, הגר"מ צור נשיא ישיבת 'אש התלמוד' ועוד. 

הרבנים בדבריהם שיבחו את בני התורה על שקידתם המופלאה גם בימי בין הזמנים ועודדו אותם להמשיך ולהתעלות בתורה וירא"ש: "אתם מצילים את העולם ורק בזכות לימוד התורה שלכם העולם מתקיים". ציינו הרבנים.

בסיום המעמד נערכה סעודת מצווה וכל מסיים קיבל שי את המסכת הנלמדת בזמן הבא עם כרך 'ילקוט יוסף' החדש.

מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
הראשלצ"ים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר במעמד (צילום: יעקב כהן)
הראשלצ"ים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר במעמד (צילום: יעקב כהן)
הראשלצ"ים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר במעמד (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
הראשלצ"ים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר במעמד (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)
מעמד כבוד התורה ישיבת בין הזמנים תפארת וגדולה (צילום: יעקב כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

הבילויים המובילים של בחורי הישיבות

||
9

סוגיית גיוס חרדים

||
97

"להתנגד כמה שאפשר"

||
15

ריתחא דאורייתא

||
3

ניסיון מן השמים

||
13

וקווי השם יחליפו כוח

||
5

אווירת קודש

||
3

חגיגת התורה

|

"להתפלל שימשיכו ללמוד"

||
1

יִקְרְאוּ לִירוּשָׁלִַים כִּסֵּא

|

במעמד ייחודי 

|

זעקת ראשי הישיבות

||
1

האדמו"ר התרגש

||
3

הכח שמגן על כלל ישראל

||
2

שיחה ייחודית • בין הזמנים ב'כיכר'

||
117

עטים מכסף טהור

|

התרגש מידיעת הבחורים

|

לילה של תורה

||
1

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר