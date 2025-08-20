בעיה"ק ירושלים התקיים אמש (שלישי) מעמד מרומם ורב רושם של מאות סיומי מסכתות שנלמדו ע"י בני התורה במסגרת ישיבת בין הזמנים בביהמ"ד 'תפארת וגדולה' בראשות הגאון רבי שמעון דרור.

במעמד נטלו חלק מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות: ראש הישיבה הגר"מ צדקה, הראשונים לציון הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר, הגר"נ נוסבויים, הגאון הצדיק המשפיע החסידי רבי נחמן בידרמן, הגר"מ צור נשיא ישיבת 'אש התלמוד' ועוד.

הרבנים בדבריהם שיבחו את בני התורה על שקידתם המופלאה גם בימי בין הזמנים ועודדו אותם להמשיך ולהתעלות בתורה וירא"ש: "אתם מצילים את העולם ורק בזכות לימוד התורה שלכם העולם מתקיים". ציינו הרבנים.

בסיום המעמד נערכה סעודת מצווה וכל מסיים קיבל שי את המסכת הנלמדת בזמן הבא עם כרך 'ילקוט יוסף' החדש.