שֶׁלֹּא יָמוּשׁ הַתּוֹרָה מאות תלמידים הצטופפו בהיכל עם דפים ועטים: זמן אלול ב'אורחות תורה' יצא לדרך ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק נכנסה היום במלוא המרץ ל'זמן אלול', תקופת השיא של עולם הישיבות | את שיחת פתיחת הזמן נשא חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן | היכל הישיבה היה מלא מפה לפה, והתלמידים ישבו בדממה מוחלטת, מרוכזים בדברי ראש הישיבה. רבים מהם נצפו כשהם אוחזים בעט ובנייר, רושמים בקפידה את סעיפי השיחה המרכזיים, כדי להטמיע את הדברים ולהכין את עצמם לקראת תקופה של עבודה רוחנית (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:34