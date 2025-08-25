גידול חסר תקדים: ישיבת תורת ה' - המתמידים, מרחיבה את שעריה

בהיכל ישיבת "תורת ה'", שע"י קהילת "המתמידים", החלו היום (שני) את זמן אלול, במעמד פתיחת הזמן ע"י ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי מינצברג, נשיא המוסדות.
הישיבה, שהוקמה על ידי הגה"צ רבי יהודה לייב מינצברג זצ"ל, ועומדת כהיום בראשות בנו וממשיך דרכו, הגאון רבי ברוך מרדכי מינצברג, חווה בשנים האחרונות גידול משמעותי במספר תלמידיה.
לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה, נאלצה הנהלת הישיבה לבצע שינויים נרחבים במבנה כדי להתאים אותו לקליטת התלמידים הרבים.
הישיבה הגדולה מהווה את "גולת הכותרת" של קהילת המתמידים, ומחנכת את מיטב בחוריה בדרכו הייחודית של המייסד, הגה"צ רבי לייבל מינצברג זצ"ל.
במסגרת הישיבה פועל גם כולל אברכים לבוגרי הישיבה, הנחשב לגדול ולמרכזי בקהילה. בכולל זה צומחים תלמידי חכמים מופלגים, המהווים מקור גאווה ורוחניות לקהילה כולה.
