גידול חסר תקדים גידול חסר תקדים: ישיבת תורת ה' - המתמידים, מרחיבה את שעריה ישיבת "תורת ה'" של קהילת המתמידים פתחה את זמן אלול בשיחה שמסר נשיא הישיבה, הגאון רבי ברוך מרדכי מינצברג | הישיבה הרחיבה את מבנה הלימודים לקליטת תלמידים חדשים (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:12