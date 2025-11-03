בתום ימי השבעה על פטירתו הטראגית של הילד היקר אריה לוי ז"ל בן יבלחט"א הרב בנימין לוי, מחשובי אברכי הקהילה בשכונת 'רמת אלחנן', ומחשובי תלמידי תלמוד התורה 'אור גאון' בבני ברק, התאספו כלל בני קהילת 'מראה כהן' בשכונת גינות דוד בבני ברק, לעצרת התעוררות, בראשות רב הקהילה הגאון רבי שמעון כהן.

הנער אריה ז"ל, כזכור, נהרג בתאונת דרכים מחרידה ברחוב כהנמן בבני ברק בעת שובו מתלמודו, והוא בן תשע שנים בלבד בפטירתו לדאבון כל לב.

בעצרת שמעו דברי הספד מפי הרה"ג הרב צבי פדידה, ראש מוסדות 'היכל צבי' ו'אור גאון', הרה"ג הרב שמעון כהן, ר"י 'פורת יוסף' ורב השכונה, הרה"ג הרב פנחס ברזל, ראש כולל 'נחלת רפאל'.

הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, נשא את המשא המרכזי, בדבריו הרחיב הראשל"צ בשבח לימוד התורה הקדושה, ועל הנחמה שניתן למצוא בתורה, והעיד על אביו מרן זצ"ל שבזמן האבל על בתו ע"ה, שנפטרה בקיצור ימים כתב תשובות בהלכה והם שנתנו לו מנוח ונחמה.

כמו"כ נשא דברי הספד האב השכול, הרב בנימין לוי, אשר סיפר מעט ממעלות בנו שהיה ידוע כמתמיד ומשנן משניות בע"פ, ושיתף ששמע במהלך השבעה מפי אחד החברים שברגעיו האחרונים של בנו ראו אותו חבריו ביציאה מהת"ת תוך כדי רכיבה על אופניו שממלמל משהו שאלו מה הוא ממלמל ואמר להם שמשנן את המשניות שלמדו בע"פ.

בנוסף אחד מהחובשים שטיפל בו לאחר התאונה סיפר שאחר התאונה הפנים שלו היו ממש זורחות ומאירות וכאילו חיוך נסוך על פניו, כשסיפרו את זה לאמו תחי' היא התרגשה מאד ואמרה שממש באותו היום בבוקר לפני שאריה יצא לת"ת כתבה לו האמא פתק של מעשים טובים לרב, בנה החזיר לה את הפתק ואמר לה שתוסיף אריה - נרו יאיר, היא התפלאה מהבקשה והוסיפה נרו יאיר ויזרח...משפט שקיבל משמעות לאחר הפטירה.