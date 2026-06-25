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"המדינה המשוגעת אוסרת עלי לחתום" - הראשון לציון באמירה חריגה לדיינים

במעמד נרגש העניקו אמש גדולי התורה תעודות ל-60 מורי צדק, במהלך המעמד חשף הראשל"צ מדוע נמנע ממנו לחתום עליהן רשמית | חסימות הכבישים ומחאת הרכבים הובילו לביטול הגעתם של הגר"ש מחפוד וגדולי התורה בחזרה לעקבותיהם | תיעוד וסיקור (חרדים)

במעמד רב רושם, רווי התרגשות וכיאה לכבודה של תורה, חולקו אמש תעודות הסמכה ל-60 מורי צדק ורבנים חדשים שעמדו בכור המבחנים, בראשות הראשן לציון הגאון רבי דוד יוסף, והגאון רבי גדעון בן משה, לצד שורה של דיינים ורבנים בולטים.

לצד השמחה הגדולה על הסמכת הרבנים החדשים, המעמד עמד בסימן סערה מאחורי הקלעים, בעקבות מגבלות משפטיות ושיבושי תנועה קשים שהעיבו על האירוע.

במהלך חלוקת התעודות התברר כי על אף שמלכתחילה היה אמור הראשון לציון הגר"ד יוסף לחתום בכתב ידו על תעודות ההסמכה של מורי הצדק, שמו לא הופיע עליהן כחותם רשמי.

בדברים שנשא במעמד, התייחס הראשל"צ לנושא בגלוי ואמר לנוכחים: "מלכתחילה הייתי אמור לחתום בעצמי על התעודות, אך המדינה המשוגעת הזאת אוסרת עלי לעשות זאת".

בנוסף, במעמד היה אמור להשתתף חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, ועימו עוד רבנים רמי מעלה שאישרו את הגעתם מראש. אולם, נאלצו לחזור על עקבותיהם בעקבות חסימות כבישים כבדות ופקקי ענק שנוצרו באזור בעקבות מחאת הרכבים, אשר מנעו מגדולי התורה כל אפשרות להגיע אל המעמד.

למרות התקלות והסערות, המעמד נחתם בתחושת רוממות עם קבלת עול ההוראה של עשרות רבני הקהילות החדשים.

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