כיכר השבת
רגע של ענווה

במעמד ההכתרה; חבר המועצת כונה "פוסק הדור" – ולא הבין במי מדובר | צפו

בערב שב"ק נחגגה מעמד רב רושם בקרית הרצוג: הגאון רבי אליעזר רוט הוכתר לרב קהילת 'כרם ישראל - חניכי הישיבות' בהשתתפות גדולי ישראל • צפו בתיעוד משעשע כשהמנחה הזמין את חבר מועצת גדולי התורה לשאת דברים וכונה אותו 'פוסק הדור' (חרדים)

הגר"י זילברשטיין במעמד
הגר"י זילברשטיין במעמד| צילום: צילום: דבר חמד

בערב שבת קודש האחרון התקיים בשכונת קריית הרצוג בבני ברק, מעמד הכתרה להגאון רבי אליעזר רוט, למרא דאתרא ורבם של קהילת "כרם ישראל – חניכי הישיבות" בשכונה.

את המעמד המפואר פיארו בנוכחותם גדולי ישראל, ראשי ישיבות ורבני השכונות, שהגיעו לחלוק כבוד לתורה ולברך את הרב החדש עם כניסתו לתפקיד הרם בהנהגת הקהילה המעטירה.

רגע מרגש ומלא הוד של ענווה נרשם במהלך המעמד, מנחה המעמד ביקש להזמין אל המיקרופון את הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' וחבר מועצת גדולי התורה, חמיו של המרא דאתרא החדש, הגר"א רוט.

המנחה, שביקש להפליג בגדולתו של עמוד ההוראה, הזמין את הגר"י זילברשטיין לשאת את דבריו ותוך כדי המילים הגדיר אותו בתואר "פוסק הדור".

מרוב ענוותנותו העצומה של הגר"י זילברשטיין, הוא כלל לא הבין שמדברים אליו. הגר"י הביט סביבו בפליאה מוחלטת וחשב לתומו כי המנחה מתכוון בכלל למישהו אחר מגדולי ישראל היושבים בשולחן הכבוד, ורק לאחר שהנוכחים הסבירו לו כי אליו המילים מכוונות – ניגש לשאת את משאו המרכזי, שריתק כדרכו את הקהל הגדול.

מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכתרת רבי אליעזר רוט (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הכתרהרבי יצחק זילברשטייןהרב אליעזר רוט

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

ענבי הגפן

|
ש

הרב מיכאל קקון:

כיכר השבת|מקודם

ש

ישפיע על העולם

הגאון רבי דוד לייבל|מקודם

התושבים נצורים

||
101

סֵדֶר הֲלָכָה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר