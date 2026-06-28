בערב שבת קודש האחרון התקיים בשכונת קריית הרצוג בבני ברק, מעמד הכתרה להגאון רבי אליעזר רוט, למרא דאתרא ורבם של קהילת "כרם ישראל – חניכי הישיבות" בשכונה.

את המעמד המפואר פיארו בנוכחותם גדולי ישראל, ראשי ישיבות ורבני השכונות, שהגיעו לחלוק כבוד לתורה ולברך את הרב החדש עם כניסתו לתפקיד הרם בהנהגת הקהילה המעטירה.

רגע מרגש ומלא הוד של ענווה נרשם במהלך המעמד, מנחה המעמד ביקש להזמין אל המיקרופון את הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' וחבר מועצת גדולי התורה, חמיו של המרא דאתרא החדש, הגר"א רוט.

המנחה, שביקש להפליג בגדולתו של עמוד ההוראה, הזמין את הגר"י זילברשטיין לשאת את דבריו ותוך כדי המילים הגדיר אותו בתואר "פוסק הדור".

מרוב ענוותנותו העצומה של הגר"י זילברשטיין, הוא כלל לא הבין שמדברים אליו. הגר"י הביט סביבו בפליאה מוחלטת וחשב לתומו כי המנחה מתכוון בכלל למישהו אחר מגדולי ישראל היושבים בשולחן הכבוד, ורק לאחר שהנוכחים הסבירו לו כי אליו המילים מכוונות – ניגש לשאת את משאו המרכזי, שריתק כדרכו את הקהל הגדול.