בבכי ותחנונים

מערך שלם של תפילות: מאות אלפים בציונה של רחל אמנו ביום ההילולא

מאות אלפים עלו השבוע לציונה של רחל אמנו ע"ה בבית לחם, ביום ההילולא, לשפוך שיח בתחינה ובקשה | הצלם שמואל דריי מגיש תיעוד ענק מהתפילות המרגשות בראשות גדולי ישראל, לצד מערך לוגיסטי חסר תקדים שכלל הסעות, אבטחה, סדרנים ואף כיבוד קל (חרדים)

הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)

רבבות בני ישראל פקדו השבוע את קברה של רחל אמנו ע"ה בבית לחם. המקום, המסוגל ביותר לישועת כלל ישראל בזמן הגלות הארוכה, ממשיך מסורת בת אלפי שנים של שפיכת לב ותפילה לישועות פרטיות וכלליות.

על פי הערכות, מאות אלפים עלו לקבר ביום ההילולא. העלייה ההמונית החלה במוצאי שבת קודש, כאשר כל דרכי הגישה לרכבים פרטיים נחסמו. ההמונים עשו את דרכם באמצעות תחבורה ציבורית שיצאה באופן רציף מחניון טדי בירושלים ישירות למתחם קבר רחל.

מעמדי תפילה וישועה התקיימו במהלך כל היממה בהשתתפות גדולי ישראל מכל החוגים והעדות.

הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי משה צדקה בהילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי משה צדקה בהילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי משה צדקה בהילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי משה צדקה בהילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הגה"צ רבי נחמן בידרמן בהילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)
הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו (צילום: שמואל דריי)

