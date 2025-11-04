רבבות בני ישראל פקדו השבוע את קברה של רחל אמנו ע"ה בבית לחם. המקום, המסוגל ביותר לישועת כלל ישראל בזמן הגלות הארוכה, ממשיך מסורת בת אלפי שנים של שפיכת לב ותפילה לישועות פרטיות וכלליות.

על פי הערכות, מאות אלפים עלו לקבר ביום ההילולא. העלייה ההמונית החלה במוצאי שבת קודש, כאשר כל דרכי הגישה לרכבים פרטיים נחסמו. ההמונים עשו את דרכם באמצעות תחבורה ציבורית שיצאה באופן רציף מחניון טדי בירושלים ישירות למתחם קבר רחל.

מעמדי תפילה וישועה התקיימו במהלך כל היממה בהשתתפות גדולי ישראל מכל החוגים והעדות.