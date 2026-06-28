התרגשות עצומה והתעלות רוחנית יוצאת דופן אפפו שבוע שעבר את מעון קודשו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, עת התקיים במקום מעמד נדיר ומרגש של מצוות 'ראשית הגז', אשר קוימה בהידור רב וברוממות עילאית.

ידועה לכל דבקותו העצומה של הגר"מ שטרנבוך בכל תג ותג של הלכה, וכאשר מזדמנת לידו מצווה, שש הפוסק לעשותה ברוב חדווה וגיל מתוך שמחה טהורה.

כבר תקופה ארוכה לפני המעמד שיגר הגר"מ שטרנבוך שליח מיוחד שעמל רבות לקנות עבורו כבשים מיוחדים עם אליה, כבשים מיוחסים 'בן אחר בן' ללא שום חשש הכלאה, המותאמים ביותר לקיום המצווה לכל הדעות והשיטות.

שיעור עמוק בדיני סוכה והוקרה מיוחדת לאברכים

המעמד הנרגש נערך בהשתתפותם הבולטת של רבני ואברכי רשת הכוללים "תשובות והנהגות" העומדת בראשותו של הגר"מ שטרנבוך. מתוך ששת סניפי הכולל הפזורים ברחבי הארץ, זכו להגיע למעמד אך ורק אברכי הסניף בשכונת גאולה בירושלים כהוקרה מיוחדת לרגל מעמד ה'סיום' שעורכים בימים אלו אברכי הכולל על החומר שהגו ולמדו במשך כשנה וחצי.

טרם קיום המצווה הנדירה מסר הגר"מ שטרנבוך את שיעורו השבועי תוך שהוא מרחיב בפלפולא דאורייתא בסוגיא חמורתא בדיני מחיצות בסוכה – הנושא הנלמד בימים אלו בעיון רב בין כותלי הכולל.

מתוך אותה שמחה של תורה, ומתוך ההתעלות רוחני המשיך הגר"מ שטרנבוך בקיום מצוות ראשית הגז.

בהתרגשות עצומה מסר הגר"מ שטרנבוך את הצמר לידיו של הכהן המקבל – האדמו"ר מפינסק קרלין. תוך שכל המשתתפים פוצחים ברגע נשגב זה בשירת "לעשות נחת רוח'.

האדמו"ר מפינסק קרלין, שקיבל את הצמר בשמחה, הניף אותו אל על, והחל לרקוד עמו בהתלהבות קודש, כאשר הרגשות בחדר הומים וגועשים.

שיאו של המעמד נרשם כאשר האדמו"ר מפינסק קרלין פתח בריקוד יד ביד עם הגר"מ שטרנבוך. בעיצומו של הריקוד הכניס האדמו"ר גם את ראש הכולל 'תשובות והנהגות', בנו של הגר"מ שטרנבוך, הגה"צ רבי חיים עוזר שטרנבוך, ופרץ עמו בריקוד נלהב.

בהמשך המעמד האציל האדמו"ר בהתרגשות את כל פסוקי ברכת כהנים לעבר הגר"מ שטרנבוך : "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם... יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

האדמו"ר הוסיף ובירך את הגר"מ שטרנבוך לאריכות ימים ושנים טובות, ושיזכה להנהיג את בית ישראל מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים.

הגר"מ שטרנבוך השיב כנגד המברך ברכה מיוחדת תוך שהוא מאחל לו הצלחה מרובה, רוב נחת, ושכל בניו ונכדיו וצאצאיו יהיו עוסקים בתורה ובמצוות.