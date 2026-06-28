מעמד נרגש, רווי דמעות שמחה והתעלות, התקיים בין כותלי תלמוד התורה "חזון מאיר ובית ישראל", שם נחוגה מסיבת הסידור והחומש המשולבת לתלמידי כיתות המכינה והיסוד, בהשתתפות נשיא המוסדות, האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.

האדמו"ר, שפיאר את שולחן הכבוד, עקב מקרוב אחר חתני השמחה הצעירים ובסיום חילק להם במו ידיו את הסידורים והחומשים החדשים, ובירך כל אחד ואחד מהם בחמימות רבה שיזכו לגדול לתלמידי חכמים ויראי שמיים.

רגע השיא של המעמד, שהשאיר את הנוכחים, הורים, אנשי צוות ורבניםהמומים, נרשם כאשר אל שולחן הכבוד ניגש אחד מתלמידי המוסד, ילד כבן 6 בלבד.

למול עיניו הבוחנות של האדמו"ר, נבחן הילד הצעיר על כל מסכת אבות כולה כשהוא מדקלם את המשניות בעל פה, מילה במילה, בבהירות מדהימה ובחן של תינוקות של בית רבן. האדמו"ר, שהתפעל עמוקות מהיקף הידע והבקיאות של הילד בגיל כה צעיר, בחן אותו במספר מקומות, ולאחר מכן הרעיף עליו ברכות מיוחדות להמשך עלייתו בתורה.

משתתפים במעמד ציינו, כי דווקא בתקופה זו, שבה עולם התורה והישיבות חווה רדיפות מבית ומחוץ, לראות מחזה של ילד קטן השולט במסכת שלמה בעל פה זו התשובה המוחצת והמרגשת ביותר. מול כל הגזירות והניסיונות לפגוע בלומדי התורה, המראה של תינוקות של בית רבן שמחוברים למשנה בכל ליבם מוכיח כי פך השמן הטהור של עם ישראל לעולם לא ייכבה.