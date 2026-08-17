בפתיחת הזמן; ילדי סאטמר ירושלים חגגו מסיבת חומש

כתב חדשות 13 לענייני חרדים, יואלי ברים, בריאיון ל"כיכר השבת" במהלך יום הגיוס למסלולים החרדיים בצה"ל, מציג ניתוח מרתק על השלכות השירות על הזהות החרדית, היקפי הגיוס וגל המעצרים | טען כי השירות הצבאי אמנם אינו פוגע בהכרח ברמת שמירת המצוות והדת של הבחור, אך מוביל בהדרגה לניתוק מהשתייכותו למגזר החרדי בשל החשיפה לאוכלוסיות שונות. בנוסף, מחה על הלחץ המופעל על הצעירים וקרא למדינה לחדול ממעצרי בחורי הישיבות החלשים (חרדים VOD)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אומן בצל גזירת הגיוס: האם מי שנבצר ממנו השנה לצאת מהארץ, חייב לעשות התרת נדרים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
התנועה לאיכות השלטון דרשה לפתוח בחקירה פלילית נגד הראשון לציון בעקבות דבריו נגד היועצת המשפטית לממשלה: "רשויות האכיפה חייבות לבדוק אם נחצה הרף הפלילי לעבירה ההסתה לאלימות" | חבר הכנסת מש"ס: "חוצפתו של הג'ינג'י מרקיעה שחקים ושוברת שיא חדש. אמר דעתו, דעת תורה, באופן ברור. תנועת ש"ס תמשיך להתחזק למרות מרמורו" (אקטואליה, חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז תקף אמש בחריפות את היועמשי"ת בעקבות ההחלטה לבטל את אזכרת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל: "מסכנה, הראש שלה "רק רע כל היום". כל יום איזבל הרשעית הזאת חושבת על גזירה חדשה – "מה לעשות כדי להרע לבני התורה?"| צפו בתיעוד (חרדים)
ניידת של המשטרה הצבאית שעברה בבני ברק הוקפה בעשרות תושבים ומפגינים שחסמו את נתיב נסיעתה והתעמתו במקום | כוחות משטרה הוזעקו במהירות כדי להשיב את הסדר על כנו, לפזר את התקהלות ההמון ולאפשר לניידת הצבאית לעזוב את האזור | צפו (בארץ)
כתבי אישום פליליים חמורים הוגשו נגד שתי נשים בעקבות התאונה המחרידה שאירעה בערב שבת בחניון סופרמרקט בג'קסון, בה נהרג התינוק יצחק רוזנברג ז"ל כבן תשעה חודשים ונפצעו קשה אימו ואחותו. מהחקירה עולה כי הנהגת הפוגעת מעולם לא הוציאה רישיון נהיגה, ואילו חברתה אפשרה לה לנהוג ברכב ביודעין. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת האם והבת המאושפזות (בארץ)
תאונת דרכים קשה התרחשה בשעות הלילה המאוחרות במונסי, כשאופנוע התנגש בעוצמה במונית. שני רוכבי האופנוע באורח קשה מאוד ופונו בדחיפות על ידי פראמדיקים של 'הצלה' לבית החולים. הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתם של פנחס בן בילא רבקה ויעקב בן פיה יעל הזקוקים לרחמי שמיים מרובים (חדשות, חרדים)
במסגרת המערכה למניעת הסכנה שבצריכת ביצים ממקורות בלתי מפוקחים, עלו במהלך השבוע האחרון נציגי הנהלת המועצה לענף הלול לבתיהם של זקן ראשי הישיבות הגרמ"צ ברגמן, חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש מחפוד ורב העיר בני ברק הגר"מ בן שמעון | בקול קורא מיוחד, שעליו חתומים גדולי הרבנים והפוסקים, נקרא הציבור שלא להתפתות למחירים מוזלים ולרכוש ביצים רק תחת פיקוח מוסמך (צרכנות)
בבני ברק התכנסו בליל שישי האחרון המונים מתושבי העיר לסעודת הילולא לזכרו של ה'בן איש חי', בשילוב עצרת זיכרון לאברך הקדוש הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד שנרצח בפיגוע הקשה בפרדס כ"ץ • יו"ר ש"ס שיגר איגרת מיוחדת • תיעוד וסיקור (חרדים)
יום גיוס לחרדים המיועדים למסלולי הלחימה בצה"ל מתקיים היום בבקו"ם בתל השומר, במקביל למחאה שבה צפויים להשתתף מפגינים נגד גיוס החרדים • ברקע מערכת הבחירות, פוליטיקאים צפויים להגיע בניסיון לרכב על התמיכה בגיוס • המשטרה נערכת לעימותים במקום (חדשות)
בשיעורו השבועי, הראשון לציון הרב יצחק יוסף יוצא במתקפה חסרת תקדים נגד היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות החלטתה לבטל את אירועי ההילולה לזכרו של מרן רבי עובדיה יוסף, ומטיח בה אמרות קשות לפיהן הקב"ה יכלה אותה והיא תקבל את המכה (חרדים)
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