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בפתיחת הזמן; ילדי סאטמר ירושלים חגגו מסיבת חומש

בתלמוד תורה סאטמר ירושלים נחגגה מסיבת החומש לילדי החמד בהשתתפות הורי וסבי התלמידים, לצד דומ"צ הקהילה הרה"ג משה טייטלבוים שכובד לחלק את החומשים לחתני החומש (חרדים)

מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)
מסיבת חומש בסאטמר ירושלים (צילום: דוד ארזני)

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סאטמרמסיבת חומשרבי משה טייטלבוים

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