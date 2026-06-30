אלפי רבנים, אברכים, בוגרי בית המדרש ואישי ציבור השתתפו אמש באירוע המרכזי לציון 40 שנה להקמת בית המדרש יחוה דעת, שנערך בירושלים.

האירוע נפתח במסע מרגש ברחבת הכניסה, שם הוצגו מיצגים והדמיות שסקרו את תחנותיו המרכזיות של בית המדרש מראשית דרכו בבית מדרש קטן וצנוע ברחוב משקלוב בירושלים ועד להפיכתו למעצמה תורנית עולמית המעמידה רבנים, דיינים ומורי הוראה בארץ ובעולם.

במהלך הערב שולבו קטעי וידאו, עדויות של תלמידים ובוגרים ונאומים שעסקו בדרכו של בית המדרש לאורך ארבעת העשורים האחרונים.

בשיאו של המעמד נשא דברים הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, אשר שיתף את המשתתפים בזיכרונות מראשית דרכו של בית המדרש ובמעורבותו של אביו, מרן רבי עובדיה יוסף זצ״ל, שהיה מגיע בקביעות לבית המדרש, בוחן את האברכים, מוסר שיעורים ולומד עמם.

בדבריו קרא הראש״ל להמשיך את מפעל הפצת התורה ואמר: “אני רוצה שהערב הזה יהיה ערב חיזוק, שכל אחד כאן ימשיך להרביץ תורה בכל מקום ומקום.”

עוד חשף הראש״ל את היקף פעילותו של בית המדרש וציין כי כיום למעלה מ־600 אברכים לומדים בכוללי הערב של יחוה דעת ברחבי הארץ, כאשר היעד הוא להכפיל את מספר הלומדים בתקופה הקרובה.

בין הנואמים היה גם ראש כולל בביהמ״ד ורב העיר הוד השרון הרב ארז אלחרר, שעמד על סוד הצלחתו של בית המדרש יחוה דעת. לדבריו, ״הנוסחה המנצחת של בית המדרש היא מסירות הנפש. הראשון לציון מסר את נפשו לכבוד עם ישראל, לכבוד התורה ולכבוד הקדוש ברוך הוא -ואלה התוצאות״ עוד הוסיף כי ״יחוה דעת הוא סיפור הצלחה משום שיש כאן מסירות נפש יום יומית במשך ארבעים שנה. אין כאן חיי נוחות או חיפוש כבוד, אלא עשייה בלתי פוסקת לקידוש שם שמים״, וציין כי אותה רוח של מסירות נפש הונחלה גם לראש בית המדרש, הרב עובדיה יוסף, הממשיך להרחיב את מפעל התורה של יחוה דעת.

ראש בית המדרש, הרב עובדיה יוסף, נשא אף הוא דברים נרגשים ופנה לאביו במילים: “שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. אבא, כולם בניך - תראה את המהפכה שעשית.” הוא הדגיש כי ייעודו של בית המדרש הוא להצמיח את דור העתיד של הרבנים ומורי ההוראה: “אנחנו לא מתמקדים רק במה שיש אצלנו, אנחנו רוצים שמי שמגיע אלינו וגדל בתורה והופך לכלי חשוב, שיהיה כלי מלא וגדוש שמעניק גם לאחרים.”

ראש בית המדרש הרב עובדיה יוסף הוסיף: "אבא תמיד לימד אותי שתורה צריכה שתהיה בכל מקום, לא רק ביחוה דעת. אבל אני מוסיף ואומר יחוה דעת צריכה שתהיה בכל מקום!״

האירוע, שנחתם באווירה מרוממת ובהשתתפות אלפי בוגרי בית המדרש מכל רחבי הארץ והעולם, סימל ארבעה עשורים של תורה רצופה והציג את חזונו של בית המדרש להמשיך ולהרחיב את מפעל התורה, ההוראה והדיינות גם בשנים הבאות. במהלך ארבעים שנות פעילותו העמיד בית המדרש עשרות דיינים מכהנים, רבני קהילות בארץ ובעולם, ראשי כוללים וראשי ישיבות, בוגרי יחוה דעת, הממשיכים להפיץ תורה ולהנהיג קהילות בישראל ובתפוצות.