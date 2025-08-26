עם כל השטייגען: כך פתחו את זמן אלול בישיבה הספרדית בביתר 

בישיבת 'אבני נזר' בביתר עילית פתחו את זמן אלול עם כל השטייגען עם שיעורו של ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן. לשיעור א' התקבלו השנה כ-65 בחורים מצוינים, והישיבה מונה כיום 270 בחורים כ"י.

בנוסף הצטרף לישיבה השנה ר"מ חדש ומוערך בעולם הישיבות, הגאון רבי דוד בצלאל, ששימש כמשגיח בישיבת באר יהודה במשך כ-15 שנה.

ישיבת 'אבני נזר', אחת מישיבות הדגל בעולם התורה הספרדי, נמצאת בתנופת התרחבות והתחדשות, כאשר רק בשנה שעברה הישיבה חנכה את קריית הישיבה בביתר עילית, הכולל מבנה מרשים ובו בית מדרש, פנימייה, חדרי שיעורים וחדרי אוכל, ובמקביל נמשכת הבנייה של היכל בית המדרש הקבוע שימנה 650 מקומות ובנייתו נערכת בימים אלו.