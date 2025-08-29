כיכר השבת
מ-4 יבשות לקריית גת

הישיבה שמאחדת בחורים מארה"ב, אירופה, חבר העמים ודרום אמריקה, פתחה שעריה

ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש" בקרית גת פתחה את שנת הלימודים השבוע עם מאות תלמידים מהארץ ומחו"ל |  היכל לימוד חדש ותנופת התפתחות משמעותית | צפו בתיעוד מהיום הראשון של הלימודים (עולם הישיבות)

פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)

מאות בחורים מארה"ק ומחו"ל פתחו השבוע את 'זמן אלול' בישיבת "תומכי תמימים " קריית גת - אחת הישיבות המרכזיות של חב"ד בארץ, בתנופה חדשה ומתוך שקידה והתמדה עצומה.

ההיערכות לקראת פתיחת הזמן ניכרה היטב החל מהיום הראשון, כאשר הנהלת הישיבות השקיע מאמץ ניכר בהכנת כל הנחוץ והנדרש בגשמיות וברוחניות:  

הפנימייה וחדריה הוכנו היטב לקבלת התלמידים, הכיתות והיכלי הלימוד, אורגנו מחדש בסדר ובהדר - הכול מתוך מטרה לאפשר לכל תלמיד למלא את ייעודו ולהשקיע בלימוד מתוך יישוב הדעת, פנימיות והתמסרות אמיתית לעבודת ה', לימוד התורה והחסידות.

בשורה גדולה נרשמה השנה עם כניסתם של תלמידי הישיבה הקטנה להיכל לימוד חדש ומפואר, שתוכנן ונבנה מתוך מחשבה והתבוננות לצרכי התלמידים - מקום מוכשר וראוי להדהוד קול התורה והחסידות.לצד זאת, בניין כיתות חדש ורחב ידיים, המשרת את תלמידי הישיבה הקטנה והגדולה - הושלם. בניין שהושקעה בו שימת לב רבה כדי לספק מסגרת לימודית ראויה המאפשרת יישוב הדעת והתפנות לעמל התורה.

תופעה בולטת ומתרחבת השנה היא קליטתם של עשרות תלמידים מחו"ל – מארה"ב, אירופה, חבר העמים ודרום אמריקה – שבחרו להגיע דווקא לישיבה בקריית גת. הנהלת הישיבה מעניקה להם ליווי אישי – החל מסיוע לקראת הנסיעה, דרך התאקלמות בארץ, ועד סיוע רפואי ולוגיסטי בעת הצורך.

התחלת ה"זמן" התאפיינה כראוי לאווירה של חודש אלול, בשמירת זמני וסדרי הישיבה ובהתמדה גדולה – מתוך שאיפה כנה לעלות בלימוד התורה, החסידות וביראת שמיים.

פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)
פתיחת 'זמן אלול' בישיבת חב"ד בקריית גת (צילום: מענדי קורנט)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

מ-4 יבשות לקריית גת

|

רגעי קדושה

|

שִׁבְתִּי בְּבֵית ה'

|

מבקשים התערבות

||
11

פגישה היסטורית

||
17

וּבָהֶם נֶהְגֶּה יוֹמָם וָלַיְלָה

|

צפו בתיעוד

||
1

צלל אל ים התלמוד

||
4

ש

באווירה מרוממת

אסף מגידו|מקודם

קולה של תורה

||
10

ומי הר"מ שהצטרף?

||
8

ללא הקדמות

||
3

לגיונו של מלך

|

מאיראן לבני ברק

||
10

דור ממשיך

|

לֹא שַׂמְתָּ חֶלְקֵנוּ מִיּוֹשְׁבֵי קְרָנוֹת

||
2

שֶׁלֹּא יָמוּשׁ הַתּוֹרָה

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר