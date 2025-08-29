מאות בחורים מארה"ק ומחו"ל פתחו השבוע את 'זמן אלול' בישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש" קריית גת - אחת הישיבות המרכזיות של חב"ד בארץ, בתנופה חדשה ומתוך שקידה והתמדה עצומה.

ההיערכות לקראת פתיחת הזמן ניכרה היטב החל מהיום הראשון, כאשר הנהלת הישיבות השקיע מאמץ ניכר בהכנת כל הנחוץ והנדרש בגשמיות וברוחניות:

הפנימייה וחדריה הוכנו היטב לקבלת התלמידים, הכיתות והיכלי הלימוד, אורגנו מחדש בסדר ובהדר - הכול מתוך מטרה לאפשר לכל תלמיד למלא את ייעודו ולהשקיע בלימוד מתוך יישוב הדעת, פנימיות והתמסרות אמיתית לעבודת ה', לימוד התורה והחסידות.

בשורה גדולה נרשמה השנה עם כניסתם של תלמידי הישיבה הקטנה להיכל לימוד חדש ומפואר, שתוכנן ונבנה מתוך מחשבה והתבוננות לצרכי התלמידים - מקום מוכשר וראוי להדהוד קול התורה והחסידות.לצד זאת, בניין כיתות חדש ורחב ידיים, המשרת את תלמידי הישיבה הקטנה והגדולה - הושלם. בניין שהושקעה בו שימת לב רבה כדי לספק מסגרת לימודית ראויה המאפשרת יישוב הדעת והתפנות לעמל התורה.

תופעה בולטת ומתרחבת השנה היא קליטתם של עשרות תלמידים מחו"ל – מארה"ב, אירופה, חבר העמים ודרום אמריקה – שבחרו להגיע דווקא לישיבה בקריית גת. הנהלת הישיבה מעניקה להם ליווי אישי – החל מסיוע לקראת הנסיעה, דרך התאקלמות בארץ, ועד סיוע רפואי ולוגיסטי בעת הצורך.

התחלת ה"זמן" התאפיינה כראוי לאווירה של חודש אלול, בשמירת זמני וסדרי הישיבה ובהתמדה גדולה – מתוך שאיפה כנה לעלות בלימוד התורה, החסידות וביראת שמיים.