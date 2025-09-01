ראש הישיבה הגר"ד כהן פתח את 'זמן אלול' בפתח תקווה | תיעוד

ישיבת תורת שלמה - פתח תקווה, בראשות הגאון רבי זבולון כהנא, מישיבות הדגל באם המושבות, פתחה בשבוע שעבר את 'זמן אלול', בסימן של התחדשות ובמעמד נדיר ורב רושם, שהכה גלים בעיר.

הישיבה, שבשנים האחרונות הצטיינה ברישום של תלמידים מצוינים וקנתה מקום של כבוד בכותל המזרח של הישיבות בעיר, פתחה את ה'זמן' עם למעלה ממאה תלמידים, כאשר את ספסלי שיעור א' חובשים כ-40 בחורים מופלגים בתורה ויראת שמים.

עם פתיחת 'זמן אלול', הופיע ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן בהיכל הישיבה בפתח תקווה, למסירת שיחת חיזוק והתעוררות לרגל פתיחת הזמן, כאשר במשך שעה ארוכה, הדריך ראש הישיבה את בחורי הישיבה על החשיבות להיות מחוברים כל הזמן לתורה ללא שום ניתוק ועיסוק בעניינים צדדיים תוך שהוא מסביר כיצד מצליחים לממש את השאיפות של כל אחד בפתיחת ה'זמן' והדרך להתעלות בשקיעות עצומה בתורה.

במעמד השתתפו רבים מבני העיר, הורי הבחורים, אישי חינוך ואישי ציבור ובהם ראש העיר רמי גרינברג שקיבל את ברכת השנים מראש הישיבה שהודה לו על סיועו הרב לישיבה הק'.

לאחר השיחה, נערך בישיבה שו"ת חינוך מיוחד עם ראש הישיבה הגר"ד כהן בהשתתפות מנהלי החיידרים, המפקחים והמלמדים בעיר. ראש הישיבה הדגיש בפניהם את החשיבות לייקר את המלמדים בפני התלמידים ולשמור על כבודם - וכך לסייע לתלמידים הצעירים 'לקבל' מהם כשהוא מציין כי זה אחד התיקונים הגדולים של הדור, ובנוסף, עמד על כך שכמדברים עם הילדים, חשוב לדבר איתם בעיקר על השכר ולא על העונש, ולאחר מכן השיב על שאלות שהציגו בפניו אנשי החינוך.

עם סיומו של שו"ת החינוך המיוחד, נערכה ישיבת צוות של רבני ישיבת תורת שלמה בראשות הגר"ז כהנא יחד עם ראש הישיבה הגר"ד כהן, אשר ישב במשך שעה ארוכה ויחד עם רבני הישיבה התווה את מהלכי הלימוד והחינוך בישיבה, שהפכה בתוך שנים ספורות לאחת הישיבות המובילות והמבוקשות בפתח תקווה.

תלמידיו של הגר"ד כהן, הביעו התפעלות עצומה מהביקור הנדיר והארוך במיוחד במושגים של ראש הישיבה. "העובדה שבתחילת 'זמן' ועוד 'זמן אלול', מורנו ראש הישיבה מפנה שעות ארוכות מזמנו, ומקדיש אותם לטובת הישיבה, לבוא ולמסור שיחה לתלמידים ולהתוות בפניהם את ההשקפה הנכונה, בד בבד עם שו"ת חינוך מיוחד למלמדים ולאחר מכן ישיבת צוות עם רבני הישיבה, מוכיחה את הקשר העמוק של ראש הישיבה לישיבה, זהו רגע היסטורי ומכונן בדברי ימיה של פתח תקווה בכלל והישיבה בפרט".