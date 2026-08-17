באירוע מרגש ומרומם, במעמד מאות מתושבי העיר, אישי ציבור ורבנים, הוכתר אמש הרה"ג רבי ארז אלחרר לכהן כרבה הראשי של העיר הוד השרון.

האירוע העוצמתי עמד בסימן אחדות, כבודה של תורה והתחדשות רוחנית בעיר. במהלכו הוענקו לרב תשמישי הכבוד, כסמל לכניסתו לתפקיד ולנשיאה בעול הרבנות והנהגת הציבור.

את מעמד ההכתרה פיארו בנוכחותם שורת מנהיגים ואישי ציבור בכירים, ובראשם הרבניים הראשיים לישראל, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, והגאון רבי קלמן בר.

הראשון לציון הגר"ד יוסף בירך בדבריו את רב העיר החדש והדגיש את גודל השליחות והאחריות המוטלות על כתפיו: "רב עיר צריך להיות כתובת לכל יהודי, לכל קהילה ולכל ציבור. להאיר פנים, לקרב לבבות ולתת מענה תורני והלכתי מתוך אהבת ישראל. חז"ל לימדו אותנו: 'הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה' – זו דרכו של רב בישראל.

תפקידו של רב העיר אינו מסתכם בפסיקת הלכה בלבד. עליו להיות מנהיג רוחני הקשוב לצורכי הציבור, לפעול לחיזוק שירותי הדת, להרבות שלום ואחדות ולהשמיע את קולה של תורה בדרכי נועם ובמאור פנים. זו שליחות גדולה להמשיך ולהרבות תורה, קדושה ואחדות בכל רחבי הארץ. הרב ארז אלחרר הוא מבוגרי בית המדרש 'יחווה דעת', שגדל על ברכי התורה וההלכה וקיבל את יסודות ההנהגה התורנית. אני מכיר את מעלותיו ואת השקעתו בתורה, ואני בטוח כי יעמוד בשליחותו נאמנה, מתוך אהבת התורה, אהבת ישראל ומאור פנים, ויהיה רבם של כלל תושבי הוד השרון".

הראשון לציון והרב הראשי הגר"ק בר עמד בדבריו על מהותו של רב בישראל: "מעבר לכך שהרב הוא מנהיג העדה בתורה ובחכמה, תפקידו הוא להאיר לכל יהודי. שאלו פעם את האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש מה תפקידו של יהודי, והוא אמר שיהודי הוא כמו 'פנסאי' – שבסמטאות החשוכות של פעם היה מדליק אור עבור כולם. הרב ארז, שנכנס כעת לכהן פאר כרב העיר הוד השרון, הוא דוגמה מצוינת לרב שכל מהותו היא להאיר ולהפיץ תורה, אור ואהבה. אין לי ספק שהוא יצליח בשליחות הגדולה שנטל על עצמו להרבות כבוד שמיים ולהאהיב את שם השם על הבריות".

יו"ר המועצה הדתית, אופיר טואיל, בירך על המוגמר וציין כי הכתרת הרב אלחרר היא קומה נוספת בהרמת קרנה של המועצה הדתית בהוד השרון. הוא הביע הערכה עמוקה על שיתוף הפעולה ההדוק והפורה עם עיריית הוד השרון ובראשה ראש העיר, מר אמיר כוכבי, וכן עם חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הדת, מר חיים שאבי, והדגיש כי ימשיך לפעול למען הנגשת שירותי הדת לכלל התושבים בדרכי נועם ומתוך שילוב כוחות.

רגע מרגש במיוחד נרשם במהלך הטקס, כאשר הראשון לציון עטה על כתפיו של הרב הנבחר את הטלית החדשה וחבש את הכובע הרבני לראשו, לצד חתימה חגיגית על כתב ההכתרה המהודר.

את הערב חתם רב העיר הנבחר, הגאון רבי ארז אלחרר, תוך שהוא מדגיש בדבריו את חזונו לקירוב לבבות, שלום ואחדות בין כלל חלקי העיר. כשי מיוחד לרגל המאורע, חולק למשתתפים ספרו החדש של הרב, "ארזי הלבנון", אשר יצא לאור והוכן במיוחד לרגל מעמד ההכתרה.