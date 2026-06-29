כיכר השבת
זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה

בנו של המשב"ק המיתולוגי שיתף בעובדות הוד מכלי ראשון • הילולא קדישא בזוטשקא

מאות חסידי זוטשקא השתתפו אמש (ראשון) בטיש ההילולא  שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקינו זצ"ל • המשפיע מקריית צאנז, בנו של המשב"ק המיתולוגי ז"ל שיתף בעובדות הוד מכלי ראשון על בעל ההילולא זצ"ל • שוקי לרר מגיש גלריה (חסידים)

הילולא קדישא בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)

האדמו"ר מזוטשקא ערך אמש (ראשון) את שולחנו הטהור בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק, לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'חקל יצחק' מזוטשקא זצ"ל.

במהלך הטיש ריתק בדברים הגה"ח ר' חיים גולדשטיין, מחשובי המשפיעים בקרית צאנז בנתניה ובנו של הרה"ח ר' פסח גולדשטיין ז"ל, מי שזכה לשמש במשך שנים רבות כמשב"ק המיתולוגי ויד ימינו הנאמן של בעל ההילולא זצ"ל.

במשך שעה ארוכה הרחיב המשפיע בשפה קולחת בעת שהעלה עובדות הוד והנהגות פלאיות שחזו עיניו אצל בעל ההילולא, לצד סיפורים נדירים ששמע מכלי ראשון מאביו המשב"ק ז"ל על מסירות הנפש העצומה של הרבי זצ"ל למען כלל ישראל.

בהמשך נשא האדמו"ר מזוטשקא את משא הקודש. בדבריו הרחיב הרבי במשנתו של זקינו בעל ההילולא, ועמד בהרחבה על הדרך הישרה והסלולה שהותיר אחריו מורשה לדורות, בהליכה בנתיבות התורה, החסידות והשמחה, המהווים כוח ועוגן לחסידים עד עצם היום הזה.

הילולא קדישא בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

האדמו"ר מזוטשקאטיש הילולאמשב"קהרב חיים גולדשטייןהרב פסח גולדשטיין

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בבורו פארק

|

זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה

|

סיפור מדהים

|

להשקיע ברוחניות

||
13

וְצַדִּיקִים יִשְׂמְחוּ יַעַלְצוּ 

||
1

תיעוד ענק

|

שבוע של התעלות

|

סיפור למוצאי שבת

|

הסגולה למוצאי שבת | צפו

|

לאחר התייעצות עם רופאיו

||
4

מעמד רב רושם | תיעוד ענק

||
3

צַהֲלִי וָרֹנִּי יוֹשֶׁבֶת צִיּוֹן

||
1

בהשתתפות המונים

|

תיעוד ענק

||
1

פרשת השבוע

|

כִּי הִצַּלְתָּ נַפְשִׁי מִמָּוֶת

|

הַדּוּדָאִים נָתְנוּ רֵיחַ

|

במרכז החסידות בירושלים

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר