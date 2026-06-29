האדמו"ר מזוטשקא ערך אמש (ראשון) את שולחנו הטהור בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק, לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'חקל יצחק' מזוטשקא זצ"ל.

במהלך הטיש ריתק בדברים הגה"ח ר' חיים גולדשטיין, מחשובי המשפיעים בקרית צאנז בנתניה ובנו של הרה"ח ר' פסח גולדשטיין ז"ל, מי שזכה לשמש במשך שנים רבות כמשב"ק המיתולוגי ויד ימינו הנאמן של בעל ההילולא זצ"ל.

במשך שעה ארוכה הרחיב המשפיע בשפה קולחת בעת שהעלה עובדות הוד והנהגות פלאיות שחזו עיניו אצל בעל ההילולא, לצד סיפורים נדירים ששמע מכלי ראשון מאביו המשב"ק ז"ל על מסירות הנפש העצומה של הרבי זצ"ל למען כלל ישראל.

בהמשך נשא האדמו"ר מזוטשקא את משא הקודש. בדבריו הרחיב הרבי במשנתו של זקינו בעל ההילולא, ועמד בהרחבה על הדרך הישרה והסלולה שהותיר אחריו מורשה לדורות, בהליכה בנתיבות התורה, החסידות והשמחה, המהווים כוח ועוגן לחסידים עד עצם היום הזה.