כיכר השבת
אי אפשר להמציא את זה

תיעוד חלומי: שקיעת הירח מאחורי קבר שמואל הנביא | צפו בתמונות המדהימות

הצלם חיים גולדברג תיעד הבוקר (ראשון) את שקיעת הירח, עם אור ראשון של בוקר - מאחורי קבר שמואל הנביא בירושלים | צפו בתמונות המרהיבות והנדירות (מעניין)

שיקעת הירח בקבר שמואל הנביא (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
שיקעת הירח בקבר שמואל הנביא (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
שיקעת הירח בקבר שמואל הנביא (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
שיקעת הירח בקבר שמואל הנביא (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
שיקעת הירח בקבר שמואל הנביא (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
שיקעת הירח בקבר שמואל הנביא (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
שיקעת הירח בקבר שמואל הנביא (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בבארץ

המלחמה בנתיבי הטרור

|

אלוקים אינו עושה חצי עבודה

|

מרוץ נגד השעון

||
2

"גורם הרתעה"

||
6

שיא של כל הזמנים

||
2

הגזירה על תקציב החינוך

||
8

תיעוד עוצר נשימה

||
6

מגבלות הכוח

||
2
ש

ובחרת בחיים 2

אסף מגידו|מקודם

לא הגישה סיכומים

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר