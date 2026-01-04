אי אפשר להמציא את זה תיעוד חלומי: שקיעת הירח מאחורי קבר שמואל הנביא | צפו בתמונות המדהימות הצלם חיים גולדברג תיעד הבוקר (ראשון) את שקיעת הירח, עם אור ראשון של בוקר - מאחורי קבר שמואל הנביא בירושלים | צפו בתמונות המרהיבות והנדירות (מעניין)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 10:17