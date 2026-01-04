במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים – כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)
הגאון הרב שמואל אליהו משרטט קו ברור המקשר בין מעצרו של שליט ונצאולה ניקולס מדורו לקריסת משטרי הרשע בעולם, החל משלטון אסאד בסוריה, דרך חיסול סינוואר ונסראללה והפגיעה במפקדת החות׳ים, ועד מעצר מדורו | לדברי הרב: ההיסטוריה מלמדת שממלכות רשע לא שורדות" | הדברים המלאים (חרדים)
מזג האוויר הסוער משתק את הדרום והמרכז: אדם נסחף בזרם העוצמתי סמוך לנחל שורק ונאחז בענפים כדי לשרוד. כוחות הצלה פעלו בשטח בתנאים קשים, בזמן שצירים מרכזיים נחסמו לחלוטין בשל הצפות ושיטפונות. צפו בתיעוד: הנחל שהפך למלכודת מוות (בארץ)
לאחר שבן גביר העלה רעיון יוצא דופן של הקמת כלא מוקף בתנינים, צוות משירות בתי הסוהר הגיע היום לסיור "לימודי" בחוות התנינים בחמת גדר | את הרעיון שאב השר לביטחון לאומי מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהקים כלא דומה בפלורידה (בארץ)
לצערם של רבים מאזרחי ישראל רשות הגביה רשמה שיא של כל הזמנים • בזמן שהמדינה התמודדה עם אתגרי הביטחון, רשות האכיפה והגבייה רשמה את שנתה הרווחית ביותר מאז ומעולם. עם זינוק של 29% בגבייה ותוספת של 800 מיליון שקלים לעומת אשתקד (בארץ, חוק ומשפט)
בעקבות צו חדש נגד הפסקת תקצוב למוסדות התומכים בטרור, יו״ר ועדת הכספים חה״כ חנוך מילביצקי הוציא הודעה נזעמת, בה התייחס גם לצו הביניים של בג"ץ שעצר את תקציב החינוך החרדי | "מקווה מאד ששר האוצר יסרב להיכנע למרד ויוודא שהתשלומים למורים החרדים עוברים כסדרם", התבטא מילביצקי (בארץ)
קרוב לשנתיים חלפו מאז פורסם לראשונה בכיכר השבת' על הספסל המשקיף למאגר בית זית, שמתחרה בכבוד בתואר "הספסל עם הנוף היפה ביותר בישראל" | עכשיו מתברר: הספסל עבר למיקום חדש, והנוף משם - עוד יותר מרהיב | תיעוד עוצר נשימה (בארץ)
אלפי שנים אחרי שאבותינו ירדו למצרים - בזמן הבצורת הקשה, האנושות מנסה "לפרוץ" את מנעול הגשם בעזרת מטוסים וכימיקלים • מהמיליארדים של סין, דרך תיאוריות הקונספירציה באיראן ועד להחלטה המפתיעה של ישראל • על מה אנחנו שולטים ומה מחוץ לתחום בשבילנו? (מגזין)
'חסידות בקלאס' חוזרת להיכל התרבות בתל אביב לערב שכולו רגש ונשמה • מופע ההוקרה לארגון זק"א יתקיים זו השנה השנייה בסימן פסקול חייו של הרב שלמה קרליבך ז"ל בעיבודים סימפוניים מרהיבים ובהשתתפות צמרת האומנים
0 תגובות